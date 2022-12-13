寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

2022十大夯戲！《華燈初上》排第2　冠軍最終回爆淚狂哭

▲寒流來襲，躲在被窩追劇最悠閒，Google、LINE TODAY公布年度10大戲劇及電影。（圖／公關公司提供）
▲寒流來襲，躲在被窩追劇最悠閒，Google、LINE TODAY公布年度10大戲劇及電影。（圖／公關公司提供）

記者黃韻文/綜合報導

首波寒流周末發威，專家預估氣溫恐下探7度，冷到不行的天氣裡，下班回家或周末放假的最佳休閒娛樂之一，就是躲在溫暖的棉被裡追劇。如果點開OTT平台不知從哪部追起，就從討論度最高的熱門戲劇下手吧！LINE TODAY公布年度熱門劇評，Google在台灣2022年度搜尋排行榜也特別列出戲劇、電影熱搜榜，包括《華燈初上》、《茶金》、《台北女子圖鑑》都登上雙榜。

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LINE TODAY今年推出「戲劇評分與評論功能」，因此首度公布「2022年度熱門劇評」和「2022年度熱門影評」兩大Top 10榜單。戲劇類以榮獲金鐘57三項大獎的《俗女養成記2》，登上網友劇評討論度最高的寶座，而帶動條通熱潮的《華燈初上》，以及精緻還原台灣茶商輝煌史的《茶金》討論度分居第二、三名。電影作品部份，阿湯哥神作《捍衛戰士：獨行俠》一舉拿下影評討論度第一名，其次則是今年台灣恐怖片代表作《咒》。

▲《俗女養成記2》最終回嘉玲臨盆哭翻眾人，登上網友劇評討論度最高的寶座。（圖／取自CATCHPLAY PLUS）
▲《俗女養成記2》最終回嘉玲臨盆，母女倆對話讓眾人哭到淚流不止。（圖／取自CATCHPLAY PLUS）
🟡LINE TODAY 2022熱門劇評
第1名《俗女養成記》第2季
第2名《華燈初上》第3季
第3名《茶金》
第4名《台北女子圖鑑》
第5名《火神的眼淚》
第6名《斯卡羅》
第7名《SPYxFamily間諜家家酒》第2季
第8名《非常律師禹英禑》
第9名《她和她的她》
第10名《小女子》

🟡LINE TODAY 2022熱門影評
第1名《捍衛戰士:獨行俠》
第2名《咒》
第3名《侏羅紀世界：統霸天下》
第4名《奇異博士2：失控多重宇宙》
第5名《蝙蝠俠》
第6名《黑亞當》
第7名《雷神索爾：愛與雷霆》
第8名《緊急迫降》
第9名《媽的多重宇宙》
第10名《航海王劇場版：紅髮歌姬》

▲湯姆克魯斯因《捍衛戰士：獨行俠》票房分紅，賺進30億台幣。（圖／UIP）
▲《捍衛戰士:獨行俠》攻佔各平台年度電影榜單。（圖／UIP）
Google日前公布台灣2022年度搜尋排行榜（Year in Search），其中包含電影熱搜榜及台灣戲劇榜單。今年最受台灣網友關注的快速竄升電影榜單，冠軍正是時隔36年後上映的續集電影《捍衛戰士：獨行俠》。在快速竄升台灣戲劇方面，今年前五名皆以女性為故事主角。《華燈初上》無疑成為廣大網友熱議的年度夯劇，其他像《媽別鬧了》、《她和她的她》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等探討女性議題的故事也都榜上有名。

🟡Google 2022快速竄升台灣戲劇
第1名《華燈初上》
第2名《媽別鬧了》
第3名《她和她的她》
第4名《台北女子圖鑑》
第5名《村裡來了個暴走女外科》
第6名《市井豪門》
第7名《一家團圓》
第8名《國際橋牌社2》
第9名《茶金》
第10名《機智校園生活》

🟡Google 2022快速竄升電影
第1名《捍衛戰士:獨行俠》
第2名《咒》
第3名《奇異博士2：失控多重宇宙》
第4名《侏羅紀世界：統霸天下》
第5名《子彈列車》
第6名《月老》
第7名《黑亞當》
第8名《黑豹2：瓦干達萬歲》
第9名《媽的多重宇宙》
第10名《蝙蝠俠》

▲《華燈初上》成為近期最熱門台劇，星座專家白瑜剖析劇中人物代表的12星座。（圖／百聿數碼提供）
▲《華燈初上》在LINE TODAY年度劇評討論度只排第2名，但奪下Google快速竄升台灣戲劇第1名。（圖／百聿數碼提供）

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