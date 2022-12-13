2022十大夯戲！《華燈初上》排第2　冠軍最終回爆淚狂哭

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🟡LINE TODAY 2022熱門劇評
第1名《俗女養成記》第2季
第2名《華燈初上》第3季
第3名《茶金》
第4名《台北女子圖鑑》
第5名《火神的眼淚》
第6名《斯卡羅》
第7名《SPYxFamily間諜家家酒》第2季
第8名《非常律師禹英禑》
第9名《她和她的她》
第10名《小女子》
🟡LINE TODAY 2022熱門影評
第1名《捍衛戰士:獨行俠》
第2名《咒》
第3名《侏羅紀世界：統霸天下》
第4名《奇異博士2：失控多重宇宙》
第5名《蝙蝠俠》
第6名《黑亞當》
第7名《雷神索爾：愛與雷霆》
第8名《緊急迫降》
第9名《媽的多重宇宙》
第10名《航海王劇場版：紅髮歌姬》
Google日前公布台灣2022年度搜尋排行榜（Year in Search），其中包含電影熱搜榜及台灣戲劇榜單。今年最受台灣網友關注的快速竄升電影榜單，冠軍正是時隔36年後上映的續集電影《捍衛戰士：獨行俠》。在快速竄升台灣戲劇方面，今年前五名皆以女性為故事主角。《華燈初上》無疑成為廣大網友熱議的年度夯劇，其他像《媽別鬧了》、《她和她的她》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等探討女性議題的故事也都榜上有名。
🟡Google 2022快速竄升台灣戲劇
第1名《華燈初上》
第2名《媽別鬧了》
第3名《她和她的她》
第4名《台北女子圖鑑》
第5名《村裡來了個暴走女外科》
第6名《市井豪門》
第7名《一家團圓》
第8名《國際橋牌社2》
第9名《茶金》
第10名《機智校園生活》
🟡Google 2022快速竄升電影
第1名《捍衛戰士:獨行俠》
第2名《咒》
第3名《奇異博士2：失控多重宇宙》
第4名《侏羅紀世界：統霸天下》
第5名《子彈列車》
第6名《月老》
第7名《黑亞當》
第8名《黑豹2：瓦干達萬歲》
第9名《媽的多重宇宙》
第10名《蝙蝠俠》