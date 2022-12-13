MLB／「從小就是巨人迷」　巨人新援表忠誠

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其實Haniger今年休賽季是生涯首次獲得自由身，也吸引不少球隊爭取，但他還是選擇披上從小夢寐以求的巨人隊戰袍，「在灣區長大，身為一個巨人隊的球迷，為巨人隊效力始終是夢想，我很感激他們給我這份合約，能成為巨人隊的一份子，真的有夠興奮的」。
年底將滿32歲的Haniger，今年前6個賽季都效力於西雅圖水手，但其中2020年縮水賽季因傷整季報銷，還有今年及2019賽季，都因為受傷，所以出賽不到70場就整季報銷，對他來說「傷病」是他生涯目前為止最大的困難，對此他認為他有時候運氣很差，有時候也會遇到一些偶然的受傷，但他會盡力保持健康，並表示「當我健康我就是比賽中最好的外野手之一」。
Haniger生涯平均打出.261/.335/.476，OPS+123的成績，並曾在2018年入選生涯唯一一次全明星賽，還在去年賽季單季敲出39轟、100分打點，引入這位新援，讓巨人隊總裁Farhan Zaidi也十分滿意。
Zaidi日前受訪表示「許多灣區本地人，從小就在巨人及奧克蘭運動家隊的影響下扎根，我們是支有吸引力的球隊，能讓他們穿上從小就嚮往的制服，我相信讓這些球員在舒服的環境下打球，一定能將實力發揮到另一個水準」。