黃喬歆不滿獨扛房貸分手韓籍男友 被提醒「還會有糾纏」
黃喬歆（瑤瑤）日前在《小姐不熙娣》上，坦承與交往5年的韓藉男友李振遠分手，她近來上《小明星大跟班》大吐苦水：「今年最衰的莫過於5年的感情放水流，畢竟在一起那麼久了，只能說我識人不清。」更說對方其實很想復合。
記者侯家瑜/綜合報導
黃喬歆透露與前任原以結婚為前提合資買房，不料卻成了分手的導火線：「從我們買房到一起住，已經2年，這中間他完全沒有付出，因為房子是掛我的名字，他的想法是『妳不是我女友嗎，住妳家為什麼要收錢』。」主持人吳姍儒（Sandy）一聽覺得男生的心態不尊重人，黃喬歆還說即使自己有房貸壓力，當男友工作投資需要用錢，她還是大方借錢給對方，吳宗憲立馬點出關鍵：「情感一但牽扯到金錢就完蛋了！」
命理專家尹森，以紫微斗數分析黃喬歆明年的感情運勢：「這段姻緣應該還沒結束，妳明年桃花運很旺，要認識新對象是有機會的，但感情上也會有些糾纏，所以他應該還是會回來找妳。」黃喬歆一聽笑說：「我跟他復合不是超蠢？」Sandy也覺得不妥：「妳要復合，我們也只能唱一首溫嵐的《傻瓜》送給妳。」吳宗憲則要她自己判斷：「自己心裡面最有數，一定有一個人愛另外一個人比較多，萬一實在緣盡了，沒有怨尤。」黃喬歆透露男方很想和她復合：「但我有跟他說清楚，我說你來台灣就當作來觀光，不要覺得可以跟我復合！」