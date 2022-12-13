欠債男當街遭擄！南市警急破門攻堅 掃蕩討債集團逮4嫌
台南市一名洪姓男子，日前因債務問題，遭到28歲林姓男子等4人，以外出「喝茶商討」為由，強行擄上車，4名惡煞除了奪走其手機加以控制外，還威脅被害人簽下80萬元本票，囚禁2天後才放人離開，警方獲報後，於今天（13日）清晨6時許，出動大批警力，兵分多路拂曉出擊，將涉案人等一網打盡，訊後將移送台南地檢署偵辦。
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據了解，洪姓被害人遭擄上車後，楊男等人便將其帶至外縣市親友處借錢，不料卻處處碰壁，一群人只好再將洪男帶回台南市某民宅廁所內囚禁，隨後為躲避查緝，又轉移地點到汽車旅館，並用手銬加以控制，2天後才將他釋放。
警方獲報後，隨即成立專案小組展開追查，同時向台南地檢署及台南地院，聲請搜索票及拘票獲核發，今天(13日)清晨6時許，五分局出動23名警力及4名保大霹靂小組抓人，林姓主嫌半夢半醒之間，突然見到多名警員，還來不及反應就遭壓制，而另外幾名共犯則分別在安平區、北區落網，現場查扣手銬、刀械及棍棒等物，訊後將依組織犯罪條例、強盜、妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦，並建請聲押。
第五分局長洪頂力表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許幫派份子危害社會治安，本分局將以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝，並依情蒐資料，日夜不定時實施威力掃蕩，有效維持北區治安。（編輯：陳苾暐）