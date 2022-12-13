愛雅辦完婚禮秒開機　揪「台版始源」拚生龍寶寶

TVBS八點檔《機智校園生活》自去年12月開播，共拍攝256集，電視播出創下2.58高收視率，劇組殺青酒昨（12）日舉辦，9月結婚的人妻愛雅，嫁給神似韓星始源的圈外前男友，她受訪表示計畫明年底辦婚禮，辦完再揪老公「做人」，她說：「因為我屬龍，想生龍寶寶，老公說他OK，但是不知道辦不辦得到。」梁瀚名聽了直呼：「老公壓力好大。」謝祖武也打趣：「我們沒有照農民曆在生的。」
記者羅凌筠/台北報導
謝祖武殺青後立即投入新劇組，自嘲：「辛苦的爸爸需要一檔接一檔養家活口。」他也開心自己跟年輕演員合作，「他們比當年的校園劇學生更加優秀，看他們非常認真，影響我這隻老狗變出新把戲。」王宇婕正在忙家裡裝潢，準備要去日本玩；梁瀚名說自己殺青後積極運動游泳，已經瘦了3公斤，感情交白卷的他喊話：「希望大家多多介紹，目前只有我和狗狗。」盧彥澤推出食譜新書，如火如荼跑宣傳行程，笑說：「像小武哥說的，地方爸爸真的很需要工作。」
過去長達1年幾乎每天見面的學生演員黃柏峰、岳軒、林輝瑝、王新凱、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔、孔令元、李星鏴、賴雅琪、吳玳慈、王敏淳，殺青之後時隔1周沒有見面，一見到彼此難掩興奮之情，大讚「機智男孩」在新北耶誕城的出道初舞台，鄭芯恩、馮容潔、賴雅琪也說自己都有守在直播前，看著「機智男孩」大喊超帥、無人能敵。
殺青晚宴上以畢業典禮為主題舉行，周曉涵、曾莞婷、紀言愷（JR）、楊晴、董至成、杜詩梅、陳謙文等一起出席，TVBS總經理劉文硯與LINE TV CEO Roger也在殺青宴上公布將電視IP《機智校園生活》轉為數位化，將與LINE TV攜手合作打造數位版《機智校園生活》，播出訊息靜候公布。