虛擬健保卡上線了！　​​​​​​​忘記帶卡、視訊診療四大情境可應用

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虛擬健保卡提升醫療可近性 四大情境可用「越是偏僻的地方，越需要高科技來協助，推動虛擬健保卡可以幫助就醫不便之處，提升民眾就醫的方便性，尤其偏鄉、離島地區是重中之重。」衛生福利部部長薛瑞元表示，虛擬健保卡拉近醫院、病患和照護資訊的關鍵角色。
疫情期間的非典型就醫需求，如視訊診療及遠距醫療，成為疫後就醫新常態之一。
健保署署長李伯璋分享，由於現代人手機不離身，虛擬健保卡可以帶來很多便利性，適用於很多情境：
- 如出差、出遠門忘記攜帶健保卡，又有看診需求時
- 視訊診療、遠距醫療時可以直接掃碼看診
- 偏鄉、離島就醫／義診時，醫事人員不必攜帶讀卡機，民眾也可就診
- ＩＣ卡容易毀損、遺失，手機就可以應用
虛擬健保卡應用展示分享 看診完直接支付更方便「虛擬健保卡應用展示分享會」邀請執行成效良好的醫療院所，如：高雄醫學大學附設中和紀念醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、林口長庚紀念醫院、臺北榮民總醫院、為恭紀念醫院、希望愛居家護理所、衛生福利部雙和醫院等，分享虛擬健保卡在居家醫療、遠距醫療及視訊診療的運用，另打造「虛擬健保卡創新應用未來館」，邀請與會者體驗虛擬健保卡未來應用模擬情境，如：就醫一站式服務、整合電子處方箋至社區藥局領藥功能、行動支付等創新就醫服務模式。
李伯璋署長表示，民眾只要出示健保快易通APP之虛擬健保卡上的QR code，就能進行掛號看診之身分識別，解決忘記帶卡或無法過卡之狀況，同時，亦可查詢健保雲端系統，清楚用藥及檢驗檢查資訊，維護就醫品質及安全，而看診完，點選「行動支付」，則可線上繳費，完善民眾就醫「零接觸」一條龍的服務。
前進偏鄉、離島 舉辦16場在地分享活動健保署今年也為了讓民眾更方便使用虛擬健保卡，前進偏鄉、離島，共舉辦了16場「虛擬健保卡在地培力訓練」實體活動，同步線上串連了271個視訊點，總計參與人數近2,000人、申辦虛擬健保卡人數約900位、新聞露出超過百則，達到良好宣導效益。此外，讓當地民眾、醫事人員、意見領袖及社區照服人員等成為推廣虛擬健保卡的在地種子，期提升偏鄉民眾使用率，解決數位落差，展現健保署改善民眾就醫品質與可近性的決心。
健保署針對使用者調查顯示：超過85%的民眾認同虛擬健保卡線上申請過程方便、授權機制放心，以及個資保護機制安全。另，超過8成的使用者同意虛擬健保卡應用於視訊診療、遠距醫療及居家醫療3大場域相當便利。有超過7成的醫事人員也認同虛擬卡讀卡時間較實體卡快，醫療服務更便利。
在各界的期待下，展望未來，健保署將持續與醫療院所通力合作，為民眾打造更智慧、便捷、安全的就醫環境，實現全人照護與智慧醫療的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56167
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