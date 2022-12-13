《金牌特務》男星爆笑試鏡 平價燦笑vs.高端鄙視消費者
瑞典諷刺大師魯本奧斯倫（Ruben Östlund）繼西元2017年的《抓狂美術館》（The Square）後，再獲坎城金棕櫚肯定新作《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）9日正式在台上映， 電影幽默諷刺上流階級、現今社會亂象、有錢人與時尚迷思，其中有許多橋段來自時尚產業的真實面貌。
記者黃雅琪/綜合報導
導演魯本奧斯倫透露，這些靈感來自8年前他和時尚攝影師太太剛認識，才開始了解與接觸時尚產業：「認識我太太我才明白，身處在時尚產業，外貌就是一切，長得越好看地位越高，我覺得這個現象非常有趣，於是我就開始著手這個劇本，從模特兒情侶開啟了這個劇本，延伸至當他們的外貌變得一文不值，又該如何求生存？」而電影中由《金牌特務：金士曼起源》男星哈里斯迪金森（Harris Dickinson）飾演的模特兒男主角卡爾參加試鏡的爆笑橋段，更諷刺現今的高級時尚與平價品牌，越高級越要鄙視眾人，越平價越親切的弔詭現象。
《瘋狂富作用》除了劇情嘲諷時尚產業與上流社會亂象剖析，鬼才導演魯本奧斯倫也穿插了許多超狂的情節與充滿爆笑的橋段逗弄觀眾的笑點。導演魯本奧斯倫自曝常常看Youtube網站上的爆笑影片獲取靈感：「偷吃零食的內疚狗狗，是我最喜歡的影片，我甚至用來參考男主角卡爾偷了餅乾棒的橋段，當我們在拍攝那場戲時，我還直接給哈里斯看了這個影片，要求他演得像影片中狗狗那樣，這個畫面令我難以忘懷，我從沒看過這麼強烈的愧疚表情！」