聖誕節配超台椪餅？台南中西互尬超萌 教你這樣拍IG爆讚
聖誕節快到了，各家百貨公司、商圈都在拚誰的聖誕樹最美、最炫，其中今年剛好開業90周年的「台南林百貨」也以百貨界資深前輩之姿參戰聖誕檔期！今年聖誕節在林百貨的頂樓，業者擺放了數棵比人還大的傳統椪餅裝飾，超萌椪餅藏身在覆蓋著雪的樹林中，彷彿一個個小精靈般超可愛！以下快跟著各大部落客、網美的腳步，一起來看看這個中西方碰撞的聖誕節吧。
記者汪睿琦/綜合報導
無論你是台南在地鄉親還是來台南旅遊的旅客一定都對這間「林百貨」不陌生。位於台南市內中西區忠義路二段的林百貨是台灣第二間、台南第一間百貨公司，外觀保留了1932年開業至今的歲月紀錄，店內動線規劃卻並沒有跟丟現代腳步，據去過的網友都誇讚林百貨機動性很高，一點也看不出來是將近百年的百貨公司。
恰逢聖誕假期，林百貨也推出聖誕裝置給民眾拍照打卡。5樓頂層天臺化身白雪靄靄的樹林，一顆顆渾圓的傳統椪餅象徵台南鄉親的純樸，碰上西方聖誕文化，中西碰撞的火花讓網友們直喊：「太可愛了吧！」有計畫要去台南玩的旅客不妨安排去走走，展期到12/25聖誕節當天，有興趣別錯過喲！
🎄林百貨椪餅聖誕樹資訊
展期：～12/25（日）
時間：每天11:00～21:00
地點：台南林百貨頂樓天台 台南市中西區忠義路二段63號
說到百貨公司耶誕城，那絕對不能不提每逢聖誕節最熱鬧的信義新天地！首先在新光三越台北信義新天地香堤廣場打造的「信義耶誕城」每日都有飄雪聲光秀，並且由百萬顆燈泡打造出17米高銀白星願之樹，周圍點綴象徵Y2K派對的DISCO閃耀球體，最上方是承載著希望凝聚的八芒星，每年都吸引各路網美來打卡。
位於市府轉運站樓上的統一阪急聖誕樂園今年更狂開張聖誕美食遊樂園！豎起13米高的飄雪聖誕樹，還攜手紐約Parsons藝術家Katherine Yang，設計出超可愛的摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯等5大遊樂設施，集結超過60家美食攤位輪番上陣，首波祭出超人氣時飴千層蛋糕、新村站著吃烤肉、週末炸雞俱樂部、Mirai Takarabako未來寶盒、Purebread Bakery、得正#手搖飲等名店，搭配韓式美肌拍貼機和DJ LIVE表演秀等等，好吃好玩都在這了！