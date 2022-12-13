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WBC／紅雀「惠我良多」　Mikolas成為第4位美國隊國手

▲紅雀先發投手Miles Mikolas。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅雀先發投手Miles Mikolas。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

美國隊參賽的先發投手再多一位！聖路易紅雀隊的先發投手Miles Mikolas今天宣布將參戰明年三月舉辦的WBC世界棒球經典賽，加上先前宣布參加的Adam Wainwright、Paul Goldschmidt與Nolan Arenado，紅雀已經有4人要代表美國隊參與本屆賽會。

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在Mikolas之前，美國隊已經有包含隊友Adam Wainwright、紐約洋基的Nestor Cortes、科羅拉多落磯Kyle Freeland、亞利桑那響尾蛇Merrill Kelly、堪薩斯皇家Brady Singer以及舊金山巨人的Logan Webb宣布參賽，Mikolas也成為本屆賽會美國隊宣布參賽的第七名先發投手。


今年34歲的Mikolas，2012年在聖地牙哥教士隊首度登上大聯盟，2013年末遭球隊指定讓渡，2014賽季輾轉來到德州遊騎兵，但在季末遭到釋出，2015年Mikolas選擇遠渡重洋，轉戰日本職棒讀賣巨人，在讀賣巨人投了3個賽季，並在2018賽季前跟紅雀隊簽約，重新回歸大聯盟。


Mikolas回歸大聯盟第一個賽季，表現就技驚四座，拿下18勝，防禦率僅2.83，整季還投了32場先發，投球局數破200局，但在隔年表現稍微下滑，2020、2021賽季還因為右手臂傷勢，兩年僅出賽9場，今年恢復健康，整季出賽33場，繳出12勝13敗、防禦率3.29的好表現，成為紅雀的輪值支柱之一，他的加入也讓美國隊原本就深不見底的投手陣容，再提升一個檔次。

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