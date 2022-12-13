寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

抗寒流！7-11蒸包機加賣「排骨酥湯」　全家推蝦味噌拉麵

▲7-11蒸食機不只熱包子，明起加賣芋頭排骨酥湯、麻油米血、筒仔米糕抗寒流，首波於台北超過250間門市販售。（圖／業者提供）
▲7-11蒸食機不只熱包子，明起加賣芋頭排骨酥湯、麻油米血、筒仔米糕抗寒流，首波於台北超過250間門市販售。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

首波寒流預計周六（12/17）報到，氣象專家預估中部以北局部空曠地區，最低溫將下探6至7度。瞄準低溫商機，7-11祭出三大「抗寒天王」：熱食、暖飲、織品。在熱食部份，蒸食機不只賣包子，明起加賣芋頭排骨酥湯、麻油米血、筒仔米糕；暖飲首推CITY PRIMA和軒尼詩聯名，明起開賣酒香拿鐵組合，大搶低溫商機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-ELEVEN觀察發現，當氣溫降至15度以下，湯品銷售業績可較平時成長2成。看好熱食冒煙商機，門市熱食自助區明（14）日起推出全新商品，蒸食機除了熱包子、饅頭，首度引進現蒸小點，開賣筒仔米糕、芋頭排骨酥、麻油米血，其中米糕及排骨酥湯更是南部知名店家「銘記」招牌商品，活動期間任選2件8.5折、3件7.9折，首波於台北地區超過250間門市販售。

▲芋頭排骨酥湯、麻油米血、筒仔米糕皆是49元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲芋頭排骨酥湯、麻油米血、筒仔米糕皆是49元。（圖／7-ELEVEN提供）
話題十足的「精品微醺酒香拿鐵組合」也將於明（14）日正式開賣，是精品咖啡CITY PRIMA首度跨界和軒尼詩（HENNESSY）聯名，微醺組合價199元，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯，民眾可依喜好客製化自行調配加入的容量，活動限量3萬組，於超過600間精品咖啡門市販售。

此外， 7-ELEVEN也透露，氣溫每下降4度，熱罐銷售就呈現翻倍成長，冬季限定的熱罐機首推乳含量達60%的「台東初鹿拿鐵」，去年巧克力拿鐵口味賣翻，今年加碼推出黑糖拿鐵新口味，包裝升級且容量加大；喜歡嘗鮮的話，還有蜜蜂工坊蜂蜜栗子牛奶，可愛奇奇蒂蒂躍上瓶身，加熱喝別有風味，12月12日至12月27日嘗鮮價單件35元、2件68元。

▲7-11祭出三大「抗寒天王」：熱食、暖飲、織品。（圖／業者提供）
▲7-11祭出三大「抗寒天王」：熱食、暖飲、織品。（圖／業者提供）
氣溫逐漸下探，全家則與米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」聯名，以國產麻油為核心，明（14）日起陸續開賣4款鮮食：老薑麻油片豚燴飯、雞汁油蔥手工麵線、麻油猴頭菇燉湯、愛恨椒芝雞肉烤飯糰。並同步和日本屯京拉麵合作，開賣蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵2款新品；另與GREEN&SAFE永豐餘生技合推薑汁藜麥溫野菜，以加熱型溫沙拉搶攻寒冬商機。

▲全家與雙月食品社、屯京拉麵、永豐餘生技合作，推出多款聯名鮮食。（圖／業者提供）
▲全家與雙月食品社、屯京拉麵、永豐餘生技合作，推出多款聯名鮮食。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

身分證有8嗎？中1個啤酒半價、2個送蛋糕、3個免費吃雞翅

LINE免費貼圖隱藏版！11組新圖齊出：免加好友「一鍵載」

2022十大夯戲！《華燈初上》排第2　冠軍最終回爆淚狂哭

手機尾數「這5碼」最好！結尾6等加薪　專家1招化解厄運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀