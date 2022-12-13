抗寒流！7-11蒸包機加賣「排骨酥湯」　全家推蝦味噌拉麵

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話題十足的「精品微醺酒香拿鐵組合」也將於明（14）日正式開賣，是精品咖啡CITY PRIMA首度跨界和軒尼詩（HENNESSY）聯名，微醺組合價199元，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯，民眾可依喜好客製化自行調配加入的容量，活動限量3萬組，於超過600間精品咖啡門市販售。
此外， 7-ELEVEN也透露，氣溫每下降4度，熱罐銷售就呈現翻倍成長，冬季限定的熱罐機首推乳含量達60%的「台東初鹿拿鐵」，去年巧克力拿鐵口味賣翻，今年加碼推出黑糖拿鐵新口味，包裝升級且容量加大；喜歡嘗鮮的話，還有蜜蜂工坊蜂蜜栗子牛奶，可愛奇奇蒂蒂躍上瓶身，加熱喝別有風味，12月12日至12月27日嘗鮮價單件35元、2件68元。
氣溫逐漸下探，全家則與米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」聯名，以國產麻油為核心，明（14）日起陸續開賣4款鮮食：老薑麻油片豚燴飯、雞汁油蔥手工麵線、麻油猴頭菇燉湯、愛恨椒芝雞肉烤飯糰。並同步和日本屯京拉麵合作，開賣蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵2款新品；另與GREEN&SAFE永豐餘生技合推薑汁藜麥溫野菜，以加熱型溫沙拉搶攻寒冬商機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！