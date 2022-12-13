啦啦隊女孩球場滑倒「頭撞到地上」　醫生急打止暈針

「原子少年」瑋弟、比熊（陳又禎）、吉拿、鄺澤東、吳信翰、佳沁、筠婷等藝人，今（13）日化身「長者健康公益大使」，現為職籃啦啦隊的比熊，更是挺著全身痠痛前來，因為她前一天才在球場滑倒摔傷，原本是被勸在家休養，但想到要跟長輩跳舞，還是強忍疼痛出席，「爺爺奶奶們知道我們要來非常開心，都答應要來，就要做到。」
記者侯家瑜/綜合報導
比熊笑說：「前一晚的賽事非常激烈，還延長比賽，最終是獲得勝利，當下全場嗨翻天，我就舉著球隊的大旗，歡慶勝利跑步繞全場，結果就不慎滑倒，頭就撞到地上，現場球團的人及醫護人員就上前為我檢查，隨即也到醫院做後續的處理，身體也有出現想吐、頭暈、全身痠痛等情形，醫生也替我打止暈針，現在已經好多了，果然是平時做公益，好心有好報。」
談到跟長輩相處的經驗，瑋弟表示：「以前國中時參加社團，會去安養院幫忙照顧老人，幫忙搬尿布、表演唱歌給老人家們聽，演戲給他們看，還會在床頭旁跟他們聊天講故事。」吉拿則說：「每次去練舞的時候，出捷運站路口都會遇到一個在賣花的爺爺，我經過的時候都會跟他買一串玉蘭花放去練舞室；有一次剛好看到爺爺在過馬路，行動緩慢的他，都已經紅燈了，才走到3分之2，我就趕快站到外側擋車，然後一邊幫他推著賣花的車子，一邊舉手，讓大家看到我們還在過馬路。」