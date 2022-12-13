「抗中保台」牌打到天荒地老 柯文哲：直接停ECFA比較快
針對近日來中國大陸頻頻針對我國農產、水產及啤酒、高粱酒等產品進口，引發社會各界議論。而近日針對台灣不開放與中國大陸「小三通」，行政院長蘇貞昌則直指是因為防止中國大陸來台「搶藥」。對此台北市長則喊話總統蔡英文「建議直接把ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）停掉比較快」。
記者丁上程／台北報導
台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今（13）日下午，針對世壯運召開籌備會議，會後兩人也一同出面接受媒體訪問。被問到九合一選戰中民進黨積極打出「抗中保台」牌，是不是會打到2024？柯文哲則認為「會打到天荒地老」。柯文哲認為如果台灣對中國大陸要停這個、停那個，「我是建議蔡總統ECFA直接停掉比較快，200萬台商全部撤回來比較快，徹底地我們要與共匪劃清界線，這樣做會比較完全。」
而針對《自由時報》報導揭露，今年雙城論壇的相關預算，台北市政府遭到議會決議不予核銷，而當時柯文哲的妻子陳佩琪甚至在臉書上曬出存摺，霸氣喊出「要自付就拿去付」，不過現在卻傳出柯文哲仍舊悄悄以「公共關係大陸事務費用」核銷，引發議員反彈。
對此柯文哲面對記者提問時，則輕描淡寫表示「議員應該去關注之前被否決的覆議案，讓台北市政府每年多浪費8600萬，10年多浪費8.6億，而不是處理這個107萬。」