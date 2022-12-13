人工植牙的頭號殺手-牙周病 不讓植體周圍炎造成牙口崩壞
57歲黃女士4年前因多顆牙齒鬆動、刷牙易出血、吃東西沒有力量而求診牙醫診所，經牙醫師診斷為嚴重牙周病，轉診至醫學中心牙醫部牙周病科進行專業全口牙周病治療，發現黃女士的多顆後牙伴隨嚴重牙周骨破壞、鬆動合併牙齦自發性出血，故建議黃女士進行全口牙周病治療。並教導口腔衛生教育與合適的刷牙工具及方法，後續再進行全口重建。經過治療後，黃女士刷牙不再容易流血且牙齒逐漸穩固，順利的進入後續重建期。在接受適當牙周病治療與人工植牙重建後，黃女士飲食生活品質得到明顯改善，目前牙周與植牙狀況穩定，持續牙周病定期照護中。
記者林怡孜/台南報導
奇美醫學中心牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬指出，牙周病成年人盛行率高達8成以上，牙周病的症狀包含牙齦流血、牙齒鬆動、口臭、牙齦膿腫甚至牙齒脫落。但牙周病早期並不會造成明顯不舒服，因此常常會被民眾忽略，因而錯過寶貴的治療時間，建議民眾應每半年進行牙齒檢查與洗牙，以利早期發現疾病早期治療。
曹瑞彬表示，植牙治療前如果沒有進行牙周病檢查與治療，容易導致人工植牙後植體周圍炎的發生。因此建議民眾在進行人工植牙重建缺牙前，應先進行牙周病檢查與治療，才能讓植牙在口內維持健康。
曹瑞彬補充，雖然人工植牙的材質不同於自然牙，有著較不易蛀牙的特性，因此也讓許多病人輕忽未善待植牙，認為不需要保養，但其實應如同自然牙一樣清潔維護，以免植牙後因細菌感染惡化導致植體周圍炎，造成植體脫落、植牙失敗。
曹瑞彬指出，植體周圍炎治療不易，即使人工植牙完成後，仍然有可能會因為術前沒有治療牙周病或是牙周病復發，造成後續人工植牙處流血、化膿甚至人工牙根脫落。因此預防勝於治療，植牙治療前妥善治療治療牙周病，後續定期追蹤照護才是牙齒與人工植牙在口內長期維持健康的關鍵。