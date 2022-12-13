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《全明星4》總決賽！夏浦洋被爆「右腿受傷」　親曝傷勢

▲夏浦洋（左一）親曝傷勢。（圖／記者嚴俊強攝, 2022.12.13）
▲夏浦洋（左一）親曝傷勢。（圖／記者嚴俊強攝, 2022.12.13）

記者吳雨婕/台北報導

「原子少年」火星以「FEnix」出道，團員由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆組成，他們於今（13）日舉辦單曲《Fire Fighter》發行記者會，除了分享發單曲心情外，近來傳出受傷的夏浦洋也低調透露傷勢。

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談到終於發片心情，他們表示很興奮也很開心，「這首歌對我們的意義很重大，『救火隊』一直在支持我們。」MAX感性的說：「很感謝『救火隊』投注信念在我們身上，雖然我們在節目上一直墊底，因為勝算不大。」

夏浦洋右腿受傷，談到傷勢，他僅透露：「先讓自己休息，等到星期五才會去看醫生，本來跳舞膝蓋就會比較多傷害，有時候會懶得帶護膝，以後會記得帶。」至於明天《全明星運動會4》總冠軍將出爐，傳出由紅隊、藍隊對決，針對此事，夏浦洋低調表示：「不管對哪一隊，都一定會出席。」

▲夏浦洋親曝傷勢。（圖／記者嚴俊強攝, 2022.12.13）
▲▼「FEnix」感謝粉絲一直以來的支持。（圖／記者嚴俊強攝、吳雨婕攝, 2022.12.13）
▲夏浦洋親曝傷勢。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.12.13）
 
原本也是「火星」成員之一的李哲言，之後加入了Ozone出道，MAX坦言得知這件事時，當下情緒很複雜，「因為我們畢竟節目拍攝這麼長時間，但是我非常為他感到開心，不管今天他還是在座的成員如果更好的去向，完全誠心祝福。」FEnix也直言，多少還是會有點遺憾，「畢竟他在《原子少年》等於是元老。」

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