理科太太心理諮商課改名照賣！平台發聲明：會協助退費
百萬網紅YouTuber理科太太，即將推出「心理諮商筆記」的線上課程，與網友分享心得，因外界憂心涉及醫療行為，引起醫師、律師界人士疑慮，她對外強調不會違法，可能是課程名稱造成誤會，將聽從作家吳淡如的話，重新改名販售，線上學習平台「Hahow好學校」今（13）日也在臉書上表態，如果購買者有意退費者，會協助大家完成退費。
記者江芷稜/綜合報導
理科太太在宣傳影片中表示，平時對談主要是傾聽來賓想法，再加以延伸討論，這次會開課是線上學習平台「Hahow好學校」主動詢問她的經紀人是否想開線上課程，啟發她想以接受心理諮商者的不同視角，說出自己的心路歷程，分享給觀眾們，她努力閉關寫了1個月，不斷重新改寫，寫到快瘋掉。
該課程明年2月上線，一開賣就進帳300多萬元，豈料預購引起外界反彈，在多方聲音夾雜下，理科太太決定將課程名稱「理科太太的諮商筆記」改名再繼續販售，也會將課程影片內容、文字送交相關單位審核，不會觸及諮商。衛生局則回應若有消費者提出具體事證，會介入調查是否違法。
「Hahow好學校」今主動發文說明，「這門課程的初衷，希冀透過理科太太的經驗分享，啟發大眾勇於展開自我認識與探索的第一步，並不涉及諮商與心理治療。」且與理科太太團隊討論後，已經達成共識，將更新課程內容及名稱，消費者可以評估自身需求，「如果有意退費，可向客服人員反應，我們會協助大家完成退費流程」。
不過，仍有網友感到不滿，希望平台應該把關，「還是沒有要下架就是了」、「終於發聲明了，我以為你們已經開始放假了」，也有人認為既然可以退費，「一般民眾完全不知道為什麼要跟著喊熱，看不慣你就不要買就好啦」。儘管引起爭議，理科太太的線上課程訂購人數不減反增，目前共2,712人購買，進帳金額近488萬元台幣。