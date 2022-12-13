使用抗凝血劑２食物別亂吃！藥師：避免影響藥效或異常出血。

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深綠色蔬菜影響關鍵：馬尚榮藥師指出，抗凝血劑常為心血管疾病者用藥，目的在於降低血液凝結使血管阻塞，防阻塞性心肌梗塞、腦中風等，需規律服用。而維生素K則與之相反，有利於血液凝結，一般人攝取有利避免異常出血，但使用抗凝血劑者，就會影響到藥效的疑慮。
常見的深綠色蔬菜：維生素K常在深綠色蔬菜當中可攝取到，例如甘藍菜、菠菜、綠花椰菜、韭菜、地瓜葉、青花菜等，因此使用抗凝血劑者常會被提醒避免，不過也不代表這些都不能吃。
一天一份、營養均衡是重點：馬尚榮藥師表示，這些蔬菜畢竟是食材而不是藥物，維生素K的含量並不高，適量的情況下並不會造成立即、明顯的影響，須注意的是避免刻意多食，例如知道該食材的好處、或特別喜好於某種食材就卯起來吃，應盡量避免刻意多吃或少吃，避免維生素K於體內過高或過低，維持正常即可，日常建議一日最多攝取一份，其他時間可以不同的蔬菜替代，以維持營養均衡，並避免維生素K攝取過量。
使用抗凝血劑２食物別亂吃！藥師：防影響藥效或異常出血。
這些也別亂吃，避免異常出血：除了具有維生素K、具有凝血作用的深綠色蔬菜，馬尚榮藥師提醒也需留意避免過量食用「活血」的食物，像是靈芝、魚油等可能具活血作用的保健品、營養食品，又或是麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等較容易燥熱、活血的進補食物，這些都應適量，以免和抗凝血劑形成相乘作用，使得抗凝血效果過強，造成不明出血、瘀血等情況。
用藥和保健品要先問清楚：特別提醒保健食品及營養品，因為種類繁多，很難全面提醒到位，現又多以複合型較為常見，常容易忽略當中是否有不適合個人的營養在其中，且一般而言會是長期、長時間的食用，對身體運作也會造成一定程度的影響。因此不論是使用何種藥物，使用保健食品、營養品前都建議先詢問藥師、醫師後再使用，以確保用藥安全。
使用抗凝血劑留意６情況，盡早檢查避免自行停藥！
別認為是副作用、沒甚麼大不了：馬尚榮藥師也提醒，使用口服抗凝血劑者日常也須留意身體狀況，例如常流鼻血、眼球出血、容易瘀血、不明滲血、大出黑便、大出血便等，很多民眾可能會誤以為只是抗凝血劑的副作用，認為沒甚麼大不了的，但其實這些都有可能是不尋常的情況。
特別注意常見日常小傷：瘀青特別像是瘀青這類日常碰撞，一般撞到大多不以為意，但若瘀青一周甚至兩周都不見好轉，又或者沒撞到的部位也出現瘀青，可能就意味著身體正在不明出血，建議盡早檢查，以釐清確切原因，或是更換藥物、調整藥物劑量等，而不論如何都不可自行停藥。養成遵照醫囑的用藥習慣，有任何用藥與飲食問題詢問藥師及醫師，更有助確保健康安全。
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