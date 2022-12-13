陶朱隱園住戶要「天下公益」　沈慶京：合理審查在所難免

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在構造上，陶朱隱園將21層的高樓從2樓到21樓共旋轉90度，創造出超過10,000平方米的綠化空間，可種植超過 23,000 棵喬灌木，每層樓都有270度的環繞庭園，打造都市內的「垂直森林」，高出法規將近5倍的綠色覆蓋率每年可吸收上百噸二氧化碳，一樓有占地2,000多坪吸引喜鵲、藍鵲甚至保育類八色鳥前來棲息的生態庭園。
同時搭配超量雨水回收、風力發電和太陽能板等再生能源規劃，在吸碳抗暖之餘更能達到自給自足的永續共生。首席設計師文森・卡利博表示，過去10年他收到了來自巴黎市長及法國各城市政府的合作邀請，希望參考陶朱隱園的經驗，打造碳中和的城市，「與自然共生共榮」的概念儼然讓陶朱隱園成為世界未來建築的開發原型之一。
在今日紀錄片節目發表記者會上，威京集團主席沈慶京表示，「陶朱隱園」的建設理念從陶朱公范蠡「利己、利鄰、天下公益」的精神出發，期待這座「吸碳垂直森林建築」能藉由Discovery節目紀錄，向世界拋磚引玉，引領開創更好的未來建築型態。該紀錄片《建築巨擘：陶朱隱園》將於12月22日星期四晚上10點於Discovery頻道台灣首播，並於2023年1月20日起陸續於亞洲播出。
會後，沈慶京接受媒體提問，他說過去大家因為城市發展，把原來在城市的森林砍掉，但「陶朱隱園」的建設與理念，代表大家有機會共同努力，恢復應有的森林綠意，尤其建築還能吸碳抗暖、節能減碳，應該會很有意義。
沈慶京也說，希望所有設計師都可以動腦筋，因為有「陶朱隱園」藝術建築做指標，他們所設計的，不一定要藝術性，但材料可能更環保、更便宜，如此一來，設計後的建築碳足跡減少，且有機會大眾都能享受到，豈不是美事一樁。他強調，政府應該給買房子的獎勵，而不是給開發商賺走的獎勵，這樣就能鼓舞許多設計師，也能讓買一般房子的人也買得起。
但關於房市怎麼看？豪宅市場怎麼看？沈慶京低調表示，「不知道像『陶朱隱園』這樣的藝術建築算不算豪宅？」如果大家覺得是，那他會提出質疑「合理嗎？」，他也希望大家一起來想一想。他也說「陶朱隱園」不是一個要快速回收的案子，更不是做為開發商應該有的態度，因此他也不便對房市有任何推測。
至於對「陶朱隱園」一戶高達15億元，且有錢還不一定買得到、住得到，除了財力證明，人品也是標準之一。為此，沈慶京表示，他希望住在「陶朱隱園」的人，除了是各產業界的有力人士外，更希望大家可以共同來推動天下公益，因此經營團隊合理審查在所難免。