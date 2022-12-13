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陶朱隱園住戶要「天下公益」　沈慶京：合理審查在所難免

▲中華工程的「陶朱隱園」建案成為永續建築地標。針對住戶得要審核，威京集團主席沈慶京表示希望住戶們一起推動天下公益，合理審查在所難免。（圖／記者許家禎攝）
▲中華工程的「陶朱隱園」建案成為永續建築地標。針對住戶得要審核，威京集團主席沈慶京表示希望住戶們一起推動天下公益，合理審查在所難免。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

歷經11年的建設，中華工程的「陶朱隱園」建案成為永續建築地標，相關紀錄片將於12月22日星期四晚上10點首播。威京集團主席沈慶京今（13）日表示，「陶朱隱園」是藝術建築，若要說是豪宅，他個人提出質疑。至於對住戶有審查機制，沈慶京則說，他希望住在「陶朱隱園」的人，都是工商界有力人士，大家可以共同來推動天下公益，因此經營團隊合理審查在所難免。

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「陶朱隱園」從宛如構成生命密碼的DNA雙螺旋，到可抵抗2,500年地震回歸週期的高度防震規格，工程難度堪稱世界之最。加上超量雨水回收、6座風力發電和太陽能板等再生能源設備及可吸碳的大量喬灌木成就的垂直森林藝術建築。這棟建築從保護人與環境的角度，帶動建築業納入減碳及吸碳思維，扭轉氣候危機，成為繼台北101、臺中國家歌劇院後，再度躍上國際的台灣建築之光。

在構造上，陶朱隱園將21層的高樓從2樓到21樓共旋轉90度，創造出超過10,000平方米的綠化空間，可種植超過 23,000 棵喬灌木，每層樓都有270度的環繞庭園，打造都市內的「垂直森林」，高出法規將近5倍的綠色覆蓋率每年可吸收上百噸二氧化碳，一樓有占地2,000多坪吸引喜鵲、藍鵲甚至保育類八色鳥前來棲息的生態庭園。

同時搭配超量雨水回收、風力發電和太陽能板等再生能源規劃，在吸碳抗暖之餘更能達到自給自足的永續共生。首席設計師文森・卡利博表示，過去10年他收到了來自巴黎市長及法國各城市政府的合作邀請，希望參考陶朱隱園的經驗，打造碳中和的城市，「與自然共生共榮」的概念儼然讓陶朱隱園成為世界未來建築的開發原型之一。

在今日紀錄片節目發表記者會上，威京集團主席沈慶京表示，「陶朱隱園」的建設理念從陶朱公范蠡「利己、利鄰、天下公益」的精神出發，期待這座「吸碳垂直森林建築」能藉由Discovery節目紀錄，向世界拋磚引玉，引領開創更好的未來建築型態。該紀錄片《建築巨擘：陶朱隱園》將於12月22日星期四晚上10點於Discovery頻道台灣首播，並於2023年1月20日起陸續於亞洲播出。

會後，沈慶京接受媒體提問，他說過去大家因為城市發展，把原來在城市的森林砍掉，但「陶朱隱園」的建設與理念，代表大家有機會共同努力，恢復應有的森林綠意，尤其建築還能吸碳抗暖、節能減碳，應該會很有意義。

沈慶京也說，希望所有設計師都可以動腦筋，因為有「陶朱隱園」藝術建築做指標，他們所設計的，不一定要藝術性，但材料可能更環保、更便宜，如此一來，設計後的建築碳足跡減少，且有機會大眾都能享受到，豈不是美事一樁。他強調，政府應該給買房子的獎勵，而不是給開發商賺走的獎勵，這樣就能鼓舞許多設計師，也能讓買一般房子的人也買得起。

但關於房市怎麼看？豪宅市場怎麼看？沈慶京低調表示，「不知道像『陶朱隱園』這樣的藝術建築算不算豪宅？」如果大家覺得是，那他會提出質疑「合理嗎？」，他也希望大家一起來想一想。他也說「陶朱隱園」不是一個要快速回收的案子，更不是做為開發商應該有的態度，因此他也不便對房市有任何推測。

至於對「陶朱隱園」一戶高達15億元，且有錢還不一定買得到、住得到，除了財力證明，人品也是標準之一。為此，沈慶京表示，他希望住在「陶朱隱園」的人，除了是各產業界的有力人士外，更希望大家可以共同來推動天下公益，因此經營團隊合理審查在所難免。


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