沒戴口罩被勸阻！紙雕師持刀刺死超商店員 一審判處死刑
去年11月間，41歲的紙雕師蔣嘉凱，於桃園龜山區某超商購物時，因不滿蔡姓店員（29歲）提醒「要戴口罩」，竟變裝返回、持刀將其活活捅死，案經審理，桃園地方法院今（13日），依殺人罪判處蔣男死刑，褫奪公權終身。
編輯中心/綜合報導
據了解，當時蔣男在超商內，僅因店員隨口一句「不戴口罩就不結帳」，因而心生不滿，隨後便三進三出超商，最後趁蔡男不備，持工具刀狠刺他數刀；同日當天早上7時許，蔡男在林口長庚醫院宣告死亡，檢查發現，蔡男一共身中12刀，左胸遭刺4刀，死因為「心臟穿刺傷」，另外，蔡男的左手臂、身體也各被刺了4刀，研判是與蔣男在扭打中導致。
地院審理期間，蔣男始終以「不記得了、沒有印象」為藉口，因此法官認為其完全看不出有任何抱歉、愧疚或悔意，無疑是對家屬造成2次傷害，故今天依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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