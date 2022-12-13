金宣虎甩渣男標籤勇敢面對人群！站上AAA舞台發誓當好人
韓星金宣虎去年以電視劇《海岸村恰恰恰》走紅，但同年11月卻爆出對前女友射後不理、逼墮胎醜聞，形象一落千丈。他沉寂1年多，近日終於勇敢露面，除了舉辦首爾粉絲見面會，今（13日）也出席位於名古屋舉辦的「亞洲明星盛典Asia Artist Award（簡稱AAA）」，金宣虎更拿下2座人氣獎，他感激發誓：「我以後會當更好的人，真的謝謝大家。」
記者陳雅蘭/綜合報導
金宣虎2021年10月爆出感情爭議，儘管成了眾矢之的，導演朴勳政仍堅持由他當電影《悲傷熱帶》男主角，劇組也在今年4月出發泰國拍攝，當時金宣虎結束工作返韓時，面對媒體鏡頭仍顯得害怕；但他近日復出頻頻，先是舉辦粉絲見面會，昨（12日）飛往日本名古屋參加今天AAA時，在機場遇到記者也大方揮手問候、給予拍攝，看似已揮別陰霾，重新振作出發。
金宣虎沉寂1年多人氣不減，拿下今AAA的DCM人氣獎、idolplus人氣獎2座獎杯，他先表示：「聽到粉絲不分晝夜的投票，辛苦了，謝謝大家的支持，能讓我站在這裡，我感到很榮幸，作為演員，託各位的福，我會以更好的演技和作品來回報大家的。」
他二度上台接著說：「真的謝謝大家的關心，我最近準備作品的時候，苦惱過『什麼時候最幸福』呢？不管是當初還是現在，我想我最幸福的時候，就是演戲的時候，我覺得我能演戲是因為有支持我、喜歡我的人的關係，我應該要回報各位才對，我以後會當個更好的人，真心的謝謝大家。」