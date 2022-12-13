歐陽靖嫁日籍攝影師2年「今簽字離婚」　譚艾珍親吐心聲

金宣虎甩渣男標籤勇敢面對人群！站上AAA舞台發誓當好人

▲金宣虎出席AAA頒獎典禮。（圖／翻攝idolplus）
▲金宣虎出席AAA頒獎典禮。（圖／翻攝idolplus）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星金宣虎去年以電視劇《海岸村恰恰恰》走紅，但同年11月卻爆出對前女友射後不理、逼墮胎醜聞，形象一落千丈。他沉寂1年多，近日終於勇敢露面，除了舉辦首爾粉絲見面會，今（13日）也出席位於名古屋舉辦的「亞洲明星盛典Asia Artist Award（簡稱AAA）」，金宣虎更拿下2座人氣獎，他感激發誓：「我以後會當更好的人，真的謝謝大家。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲媒體透露金宣虎想放棄演藝生活。（圖／Netflix）
▲金宣虎因《海岸村恰恰恰》走紅。（圖／Netflix）
金宣虎2021年10月爆出感情爭議，儘管成了眾矢之的，導演朴勳政仍堅持由他當電影《悲傷熱帶》男主角，劇組也在今年4月出發泰國拍攝，當時金宣虎結束工作返韓時，面對媒體鏡頭仍顯得害怕；但他近日復出頻頻，先是舉辦粉絲見面會，昨（12日）飛往日本名古屋參加今天AAA時，在機場遇到記者也大方揮手問候、給予拍攝，看似已揮別陰霾，重新振作出發。

金宣虎沉寂1年多人氣不減，拿下今AAA的DCM人氣獎、idolplus人氣獎2座獎杯，他先表示：「聽到粉絲不分晝夜的投票，辛苦了，謝謝大家的支持，能讓我站在這裡，我感到很榮幸，作為演員，託各位的福，我會以更好的演技和作品來回報大家的。」

他二度上台接著說：「真的謝謝大家的關心，我最近準備作品的時候，苦惱過『什麼時候最幸福』呢？不管是當初還是現在，我想我最幸福的時候，就是演戲的時候，我覺得我能演戲是因為有支持我、喜歡我的人的關係，我應該要回報各位才對，我以後會當個更好的人，真心的謝謝大家。」

▲金宣虎被團團包圍。（圖／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news YouTube、tvN）
▲金宣虎今年4月還不敢面對媒體與大眾。（圖／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news YouTube、tvN）

BTS六隻手搶摸平頭JIN！歡送入伍照公開　粉絲哭一片　

全智賢冬季穿搭變「暗黑辣妹」！透膚絲襪洩滿滿女人味

獨／舒華帶(G)I-DLE回台參加《紅白》！黃子佼嚇到摔平板

IU超狂財力訂結婚禮物！「26顆珍珠、百顆鑽石」皇冠公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀