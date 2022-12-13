苦苓酸李昂不夠社會化！吳淡如真的怒了　一篇文嗆爆恩師

兒子被蚊蟲咬傷「鬼門關走一遭」　岳庭和先生急分頭籌錢

▲岳庭不捨兒子在曼谷被咬傷。（圖／和展影視提供）
▲岳庭不捨兒子在曼谷被咬傷。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

高點綜合台《震震有詞》今（13）日播出「天兵家人OMG！ 能平安長大真是前世有燒香！」邀請藝人岳庭、兩性專家黃越綏、醫藥記者洪素卿、游嵥彥律一起討論。

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婚後定居普吉島的藝人岳庭，分享當時小兒子Cookie腳背被蚊蟲咬傷，有點微燒病懨懨的，「看傷口紅紅黃黃爛爛的，我就幫他擦個藥，想著家裡有幫傭阿姨在，我就送大兒子參加party，中間的空檔我順道逛了百貨公司。」沒想到先生到家後，打來說兒子吐了還昏倒在廁所，趕緊送醫後竟然要住院，此時岳庭尚未意識到事態嚴重。

▲岳庭婚後定居普吉島。（圖／和展影視提供）
▲岳庭婚後定居普吉島。（圖／和展影視提供）
Cookie送醫後，打了抗生素竟引起過敏反應，「兒子又吐又痛，還說呼吸不到空氣。」只見護士拿了兩根疑似胰島素的針直接往他大腿上扎，「兒子當下昏厥，心跳、血壓都拉不上來，醫院要我們馬上幫兒子轉到有葉克膜儀器的醫院。」看著身上插滿管子的兒子，當醫生說Cookie有敗血症、心肌炎、肺積水，岳庭的先生聽得不捨落淚，岳庭更是不解原本是被蚊蟲咬傷，怎麼會變成生命有危險？輾轉轉院到曼谷的貴族醫院，「這家貴族醫院ICU一天要花費5、6萬，醫院還要我們先付50萬泰銖訂金。」

岳庭跟先生分頭籌錢，「原本考慮用保險醫療專機回台治療，但當時疫情嚴重，要三天後才有班機返台，考量到孩子危在旦夕，決定留在曼谷治療。」她說幸好孩子命中帶貴人，剛好有家公立醫院願意收治孩子，便轉到公立醫院繼續治療，住院12天花費6萬，費用則比貴族醫院平民許多，慶幸的是Cookie接受治療後，恢復得宜。

▲岳庭當時為了孩子醫藥費，和先生分頭籌錢。（圖／和展影視提供）
▲岳庭當時為了孩子醫藥費，和先生分頭籌錢。（圖／和展影視提供）
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