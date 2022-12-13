兒子被蚊蟲咬傷「鬼門關走一遭」　岳庭和先生急分頭籌錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
Cookie送醫後，打了抗生素竟引起過敏反應，「兒子又吐又痛，還說呼吸不到空氣。」只見護士拿了兩根疑似胰島素的針直接往他大腿上扎，「兒子當下昏厥，心跳、血壓都拉不上來，醫院要我們馬上幫兒子轉到有葉克膜儀器的醫院。」看著身上插滿管子的兒子，當醫生說Cookie有敗血症、心肌炎、肺積水，岳庭的先生聽得不捨落淚，岳庭更是不解原本是被蚊蟲咬傷，怎麼會變成生命有危險？輾轉轉院到曼谷的貴族醫院，「這家貴族醫院ICU一天要花費5、6萬，醫院還要我們先付50萬泰銖訂金。」
岳庭跟先生分頭籌錢，「原本考慮用保險醫療專機回台治療，但當時疫情嚴重，要三天後才有班機返台，考量到孩子危在旦夕，決定留在曼谷治療。」她說幸好孩子命中帶貴人，剛好有家公立醫院願意收治孩子，便轉到公立醫院繼續治療，住院12天花費6萬，費用則比貴族醫院平民許多，慶幸的是Cookie接受治療後，恢復得宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。