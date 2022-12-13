台灣蛋價比日本貴　陳吉仲：一蛋難知秋　

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陳吉仲說明，若進一步比較主要的食材價格，可以發現日本均高於台灣。日本白米批發價每公斤約60至80元台幣，台灣約每公斤33至40元；日本水果的批發價約為每公斤80元台幣，而北農的水果批發價約在每公斤40至50元；日本的蔬菜批發價約為每公斤50元台幣，而北農的蔬菜批發價約在每公斤28 至37元；日本東京屠體豬約每公斤125元台幣，台灣為每公斤103.4元台幣。
若以這兩年的蛋價來看，陳吉仲指出，去年一整年日本蛋價均比台灣高，最高時曾達到每公斤103.44元台幣，今年台灣因疫情趨緩、外食增加等因素，使得雞蛋消費需求快速增加，反映市場需求拉動價格。因此今年開始價格高於日本。不過日本雞蛋價格也逐漸增加趨近台灣價格，這現象恰好反映國際原物料價格上漲的世界趨勢。
陳吉仲提到，今年2月底俄羅斯侵略烏克蘭後，國際原物料的價格上漲。比較2021年與2022年的主要國消費者物價指數年增率，可發現都翻倍躍升。美國從4.7%升為8.3%、歐元區從2.6%升為8.1%、韓國則為2.5%升到5.1%，日本則從-0.2%升為2.2%。對比之下，台灣僅從1.96%升至2.97%，增加1.01%，這主要是台灣政府在調降大宗原物料的進口稅，維持油電天然氣價格，全力平穩物價，讓社會避免受到國際原物料上漲的直接衝擊。
「維持整體糧食安全，讓大家能安心購買農產品，這是我們的責任」，陳吉仲強調，每個國家農業樣態、生產條件都不一樣，台灣農產多樣豐富，水果更是年產約280萬公噸，鮮甜味美，比起單一商品價格的比較，台灣有更多的美味農產品，更希望大家能更多地支持國內農產品，成為彼此幫助的助力。