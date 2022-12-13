與女友口角挨告！高雄莽男竟藉酒膽 持刀衝國小教室砍人
今年10月20日晚上，高雄一名張姓男子，因與李姓女友發生爭吵遭到提告，竟仗著酒膽，闖入李女所任職的國小，並持刀朝對方的頸部狠砍，而當時同在教室內的李女堂妹見狀，立刻衝上前護住姊姊，不料卻也慘遭割傷，案經調查，檢方今（13日）依殺人未遂罪起訴張男。
編輯中心/綜合報導
據了解，案發當天，李女在鳳山區某國小上家政課，但課才上到一半，張男便突然闖入，並憑藉體型優勢掐住李女脖子，另一隻手則持美工刀持她猛砍，過程中還不斷用台語大喊「要給你死」，造成李女左頸部受有5公分刀傷、右側大腿內側出現10公分撕裂傷。
同在教室上課的李女堂妹，隨即衝上前制止，不料卻一併遭到襲擊，此時張男眼看自己已被眾人包圍，遂立刻拔腿逃逸，但最終仍被警方循線逮捕。張男落網後強調沒有殺人犯意，只是因為不爽李女不願撤回告訴，才會到學校談判，雙方一言不合爆發拉扯，不慎造成受傷情況，檢方訊後認為說詞不足採信，仍依殺人罪嫌起訴張男。（編輯：陳苾暐）
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