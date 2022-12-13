循環經濟節能減碳！中油石化事業部設燃燒塔氣體回收裝置
▲台灣中油公司石化事業部設燃燒塔氣體回收裝置，期以循環經濟節能減碳。(圖／記者黃守作攝)
記者黃守作／高雄報導
2022-12-13 23:00:00
台灣中油公司石化事業部投入11億元設置燃燒塔氣體回收裝置，到目前為止，該工程進度已達到8成，預計112年3月完工運轉後，每年可減少約7萬公噸的溫室氣體排放，同時也達成循環經濟(再生料替代原生料模式)及節能減碳的目的，期以循環經濟節能減碳。
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，中油公司配合國家2050淨零碳排大目標，提出「優油、減碳、潔能」三大轉型策略，積極布局減碳路徑，其中供應國內主要石化原料的石化事業部，更實施多項減碳計畫，以燃燒塔氣體回收裝置(Fuel Gas Recovery System，FGRS)為例，去(110)年開始，投入11億元裝設，該裝置可將廠內生產過程中的廢氣回收作為燃料氣，降低溫室氣體的排放及對天然氣的依賴。 ▲台灣中油公司石化事業部設燃燒塔氣體回收裝置，期以循環經濟節能減碳。(圖／記者黃守作攝) 陳國棟說，近年來，石化事業部投資逾30億元，推動多項溫室氣體減量措施，以減少工廠對環境的影響，包含製程改善、設備更新、能源節約管理、碳捕捉與封存等，已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，相當於1750座大安森林公園的年碳吸收量。 ▲台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟說明設置燃燒塔氣體回收裝置的情形。(圖／記者黃守作攝) 陳國棟指出，永續淨零碳排無法單打獨鬥，除國與國間的合作外，企業各界亦應形成群聚網絡來共同努力，中油公司正結合內部核心技術及外部產、官、學、研的量能，發展低碳能源及高值化技術，期能為友善環境及永續經營盡更多心力，從煉油石化公司蛻變為潔淨能源與高科技原料公司，以達成2050淨零碳排目標。 ▲台灣中油公司石化事業部設燃燒塔氣體回收裝置，期以循環經濟節能減碳。(圖／記者黃守作攝)