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白癡公主開店遭強制拒租？地主「提6點」開戰：為了流量

▲白癡公主捲入咖啡廳租約風波，地主則質疑是白癡公主在炒流量。（圖／翻攝自白癡公主IG）
▲白癡公主捲入咖啡廳租約風波，地主則質疑是白癡公主在炒流量。（圖／翻攝自白癡公主IG）

娛樂中心/綜合報導

知名YouTuber白癡公主，本月初在社子島經營的咖啡廳正式開幕，怎料才第一天就傳出地主突然找上門，說要收回土地、不給租了，而在經過協商後，白癡公主也決定另尋地點，引起不小爭議。對此，地主也透過社群平台發聲，質疑整件事情是白癡公主在炒流量。

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還原事件經過，白癡公主位在社子島濕地生態區的咖啡廳，於本月1日正式開幕，但在開幕當天卻發生地主找上門說要找老闆的狀況，「地主突然衝進廚房說要找老闆，其實讓我有點小驚嚇，地主說，不願意再繼續租地給我們了，想要收回。」最終白癡公主團隊仍決定尊重地主想法，並在下方留言區透露後續，「地主方面則是等到合約到期才會收回，但我還是決定另尋地點。」引發網路上不小的爭議。

▲白癡公主表示，在咖啡廳開幕當天，地主突然上門說「不租了」。（圖／翻攝自白癡公主YouTube）
▲白癡公主表示，在咖啡廳開幕當天，地主卻突然上門說「不租了」。（圖／翻攝自白癡公主YouTube）
對此，該名地主就透過Dcard澄清表示，自從上個月30日得知白癡公主頂讓咖啡廳後，就有試著用各種方法聯絡，但都沒有得到回應，才決定在開幕當天親自去了解，有沒有二房東的疑慮等問題，另外，他也沒有「衝進廚房」一事，而是由白癡公主的助理帶他們進去，「有監視器的話歡迎公布！」

此外，該名地主也提到，至今無法確認白癡公主是不是咖啡廳老闆，而且本人也沒有直接和他簽約，因此不存在毀約問題，當天也並非告知「不租了」而是「租約到不租了」，最後他質疑，在雙方還沒談好定案前，一切都是白癡公主是在炒流量，「如果這是為了人氣流量，只能說你們做到了！地主只是想一個交代，白癡公主可以為了流量再發一篇解釋解釋。」

▲地主澄清文，並質疑白癡公主是在炒流量。（圖／翻攝自Dcard）
▲地主澄清文，並質疑白癡公主是在炒流量。（圖／翻攝自Dcard）
但大家仍不買單，紛紛狂酸「一直刪、一直重貼，還是看不懂你想說什麼？想要白癡公主為了租地的事拍影片道歉？」、「希望地主也不是看到人潮就喊漲價，將心比心別人花費的建物成本，祝福你們和和氣氣溝通，和平落幕」、「聽起來就像，想要漲價，但是痴痴團隊有他們的成本考量，如果漲價就不想租，礙於網紅有流量有效益，地主就決定先不調漲租金，試水溫到合約到了再調漲，但是這波操作讓人很不舒服。」（編輯：詹鎰睿）


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