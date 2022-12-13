白癡公主開店遭強制拒租？地主「提6點」開戰：為了流量

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對此，該名地主就透過Dcard澄清表示，自從上個月30日得知白癡公主頂讓咖啡廳後，就有試著用各種方法聯絡，但都沒有得到回應，才決定在開幕當天親自去了解，有沒有二房東的疑慮等問題，另外，他也沒有「衝進廚房」一事，而是由白癡公主的助理帶他們進去，「有監視器的話歡迎公布！」
此外，該名地主也提到，至今無法確認白癡公主是不是咖啡廳老闆，而且本人也沒有直接和他簽約，因此不存在毀約問題，當天也並非告知「不租了」而是「租約到不租了」，最後他質疑，在雙方還沒談好定案前，一切都是白癡公主是在炒流量，「如果這是為了人氣流量，只能說你們做到了！地主只是想一個交代，白癡公主可以為了流量再發一篇解釋解釋。」
但大家仍不買單，紛紛狂酸「一直刪、一直重貼，還是看不懂你想說什麼？想要白癡公主為了租地的事拍影片道歉？」、「希望地主也不是看到人潮就喊漲價，將心比心別人花費的建物成本，祝福你們和和氣氣溝通，和平落幕」、「聽起來就像，想要漲價，但是痴痴團隊有他們的成本考量，如果漲價就不想租，礙於網紅有流量有效益，地主就決定先不調漲租金，試水溫到合約到了再調漲，但是這波操作讓人很不舒服。」（編輯：詹鎰睿）