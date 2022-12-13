男下咽癌剛痊癒又罹食道癌前病變　1動作奪治療先機

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食道癌前病變 魯格氏液助判讀部立南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師在為患者執行內視鏡檢查時，使用「魯格氏液」染色（Lugol’s solution stain），有助判讀，經過黃醫師染色之後發現食道癌的癌前病變，意思就是，如果再放著不管，很有可能進展成食道癌。
早期食道癌病變 食道射頻燒灼術安全有效黃耀光醫師說，食道癌治療目前以手術切除腫瘤及食道為主，且需將胃或大腸接成完整通道，讓患者術後可進食，但由於傷口較大，且有穿孔或食道狹窄的風險；而早期食道癌也可以選擇內視鏡黏膜下切除手術來完整保留食道，傷口較小，不過仍有穿孔或食道狹窄的風險，且無健保給付。
黃耀光醫師指出，食道射頻燒灼術對於早期病變的患者而言是項相對安全又能夠有效去除的選擇，電燒較不會出現穿孔或狹窄等併發症，但僅適合處理較表淺之病變。
食道癌出現症狀多已晚 日常這樣做防患未然黃耀光醫師提醒，食道癌初期症狀不明顯，等出現吞嚥困難、聲音沙啞等症狀時，多已是中晚期，大幅降低存活率。建議平時應養成良好生活習慣，均衡飲食，適度運動，定期安排篩檢，不抽菸、嚼檳榔、少飲酒。
此外，抽菸、酒精與檳榔同時也是頭頸部癌的高危險因子，曾罹患頭頸癌的患者，別輕忽罹患食道癌的可能性，接受胃鏡檢查，反之亦同，確診食道癌的患者建議應安排口腔、鼻咽、口咽、下咽、喉等頭頸部癌篩檢，早期發現早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56085
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