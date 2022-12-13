馮容潔拍《機智》256集累倒送醫 川咪CP私下互動更甜蜜
TVBS八點檔《機智校園生活》自去年12月開播，共拍攝256集，電視播出創下2.58高收視率，劇組殺青酒昨（12）日舉辦，高人氣的「咪寶」馮容潔受訪分享拍攝甘苦，加入《機智》長達1年，有時4點就要起床開工，因此養成規律的生活習慣，她最長紀錄連續20天都到劇組上工，加上戲外的工作，馮容潔累到感染尿道炎，進了2次醫院，其中1次住院5天。
記者羅凌筠/台北報導
與黃柏峰組成「川咪CP」，這對情侶受到學生粉絲熱烈歡迎，馮容潔也很意外自己的學生女粉很多，「可能我的角色是平凡女孩跟白馬王子在一起，跟她們很貼近吧。」戲外她大黃柏峰2歲，2人互動反而像姐弟，她笑說：「我最常照顧黃柏峰，像是在對戲的時候幫他提詞之類的。」
在眾多老師當中，馮容潔對楊銘威印象最深，她記得：「他有一天上戲講了一句自己加的台詞，『當你很累的時候，應該調整腳步，不是放棄初衷』，我知道這句話不在劇本裡，聽到當下很感動。」她也透露，如果從學生中選理想型，林輝瑝比較接近她欣賞的男生，「他有哥哥的感覺，會照顧人關心人，我們拍戲都在桃園，剛開始拍的時候，我沒有交通工具，他好幾次自願載我回台北。」
《機智校園生活》開播至今辦了5次見面會，與忠實觀眾面對面互動，許多粉絲知道她喜歡草莓，貼心送她草莓圖案的耳環、項鍊、吊飾等禮物，馮容潔也有收到許多手工卡片，「其中一個粉絲跟我分享，他看到咪寶爸媽吵離婚就想到自己，我邊看卡片邊掉眼淚，瞬間覺得我這份工作有意義，讓觀眾不是一個人在經歷這些。」