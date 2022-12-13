美貌不輸王祖賢！《倩女幽魂》女妖「小青」59歲現況曝光
香港靈幻愛情電影《倩女幽魂》，改編自蒲松齡著作《聊齋志異》的〈聶小倩〉一章，劇情描述女鬼聶小倩、書生寧采臣「人鬼殊途」的愛情故事。西元1987年上映時轟動影壇，片中主要角色女鬼聶小倩（王祖賢飾演）、丫鬟小青（薛芷倫飾演）美豔動人令觀眾印象深刻。時隔35年，「小青」薛芷倫慶生照片曝光後再度引爆話題。
記者黃雅琪/綜合報導
當年電影《倩女幽魂》片中的「女妖小青」薛芷倫，日前歡慶59歲生日，在臉書上曬出多張自拍美照並寫下：「It’s my birthday week！Thanks Francis for my first cake and well wishes.」照片中的薛芷倫打扮得青春洋溢，留著妹妹頭瀏海、身穿學院風針織毛衣配襯衫，只是面容早已不復從前。
港星薛芷倫在電影《倩女幽魂》時期，美貌並不輸給當年的女神王祖賢，無奈在46歲時罹患乳癌，因為化療、併發症的關係，造成她臉部潰爛腫脹，甚至不敢見小孩將自己關起來。「社交皇后」薛芷倫出身於名門世家，與富商馬清偉交往3個月便閃婚，婚後育有2子1女，婚姻維持14年後宣告離婚，至今依舊單身但很享受人生。