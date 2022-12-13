香港7旬父母「鐵鎚砸死」臥床女兒！廁所客廳全是血　

能源危機逼近！巴丹核電廠封存近40年　菲律賓有意重啟

▲為了因應能源危機，菲律賓正考慮重啟巴丹核電廠。（圖／翻攝自維基百科）
▲為了因應能源危機，菲律賓正考慮重啟巴丹核電廠。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心徐筱晴／綜合報導

菲律賓前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）執政當時，下令建造耗資數十億美元的巴丹核電廠，已度過1970年代的石油危機，也成為東南亞第一座核電廠設施。後續卻因為安全問題和貪腐指控，讓老馬可仕遭到罷免、黯然下台，連帶讓1986年完工的巴丹核電廠面臨尚未運轉就封存的狀況。如今小馬可仕（Bongbong Marcos）奪下了總統大位後，正考慮重啟巴丹核電廠，讓菲律賓免於能源危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，巴丹核電廠耗資數十億美元興建，但在1986年建設完成之後，就受到老馬可仕的政治醜聞影響，尚未發電就擱置，隨後上任的六任菲律賓總統也因為憂心核災、地方政治和一系列官司等因素，至今將近40年從未重新啟用。

但小馬可仕今年上台，以及俄烏戰爭引發天然氣短缺的情況之下，菲律賓當局正在考慮要重啟核電廠。菲律賓能源副部長加林（Sharon Garin）表示，很快就會決定是否重新啟用巴丹核電廠，可能會在小馬可仕的六年任期內完成。加林強調稱，「我們不會放棄巴丹核電廠，但我們必須確保他能安全恢復運轉，政府計劃明年聘請第三方來評估檢查該設施重啟的可行性」。

▲1996年4月9日，當時的菲律賓總統羅慕斯（Fidel Ramos，左）與能源部長Richard Lazatin（中）拜訪巴丹核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲1996年4月9日，當時的菲律賓總統羅慕斯（Fidel Ramos，左）與能源部長Richard Lazatin（中）拜訪巴丹核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的估算，一座規模與巴丹核電廠峰值容量的核電廠，在2021年可以滿足菲律賓全國約5%的電力需求。目前煤炭是菲律賓主要發電方式，供電佔約60%，天然氣則是佔了17%。

小馬可仕過去曾表示，希望菲律賓至少能擁有一座核電廠，最近與韓國總統尹錫悅會面時，也討論兩國在巴丹核電廠重啟上進行合作的可能性。

有民調顯示，菲律賓民眾普遍支持核電廠。民調機構PUBLiCUS於6月時進行一項民意調查顯示，59%的菲律賓民眾支持建造核電廠，能源部和民調機構社會氣象站在2019年進行的另外項調查則顯示，79%的受訪者贊成恢復巴丹核電廠。就連住在核電廠附近的民眾也都舉雙手贊成，一名在附近經營商店的54歲女子表示，啟用核電廠將能促進當地經濟，「如果工廠發生不好的事情，我們可以進行撤離，但我們現在需要工作。」

但也有許多官員以及學者反對核電廠重啟，除了因核電廠處位於地震多發帶，且靠近2座火山，另外也有人憂心核電廠已經是40年前的產物，風險性極高。

雖然目前菲律賓官員尚無討論出重啟與否，但菲律賓的確迫切需要新能源，報導指出，菲律賓一處重要油氣田將在五年內枯竭，而花費最高電力成本的地區也讓投資者望之卻步。

根據韓國水電與核電公司（Korea Hydro and Nuclear Power）2019年的研究估算，重啟該核電廠將會耗資10億美元，雖然目前有僱員少數工人來維護核電廠的建築結構，但長達近40年的休眠仍造成一定影響，除了建築水泥外牆之外，內部設備也需要更新。

菲律賓擬設主權基金　小馬可仕當主席引疑慮

菲律賓民答那峨地區　遭規模6.1地震侵襲

防疫「U轉」民眾慌！中國囤藥潮燒向香港　退燒藥全賣光

日年度漢字公布！「戰」2度獲選　不單反映俄烏戰爭影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀