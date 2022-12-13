能源危機逼近！巴丹核電廠封存近40年　菲律賓有意重啟

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但小馬可仕今年上台，以及俄烏戰爭引發天然氣短缺的情況之下，菲律賓當局正在考慮要重啟核電廠。菲律賓能源副部長加林（Sharon Garin）表示，很快就會決定是否重新啟用巴丹核電廠，可能會在小馬可仕的六年任期內完成。加林強調稱，「我們不會放棄巴丹核電廠，但我們必須確保他能安全恢復運轉，政府計劃明年聘請第三方來評估檢查該設施重啟的可行性」。
根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的估算，一座規模與巴丹核電廠峰值容量的核電廠，在2021年可以滿足菲律賓全國約5%的電力需求。目前煤炭是菲律賓主要發電方式，供電佔約60%，天然氣則是佔了17%。
小馬可仕過去曾表示，希望菲律賓至少能擁有一座核電廠，最近與韓國總統尹錫悅會面時，也討論兩國在巴丹核電廠重啟上進行合作的可能性。
有民調顯示，菲律賓民眾普遍支持核電廠。民調機構PUBLiCUS於6月時進行一項民意調查顯示，59%的菲律賓民眾支持建造核電廠，能源部和民調機構社會氣象站在2019年進行的另外項調查則顯示，79%的受訪者贊成恢復巴丹核電廠。就連住在核電廠附近的民眾也都舉雙手贊成，一名在附近經營商店的54歲女子表示，啟用核電廠將能促進當地經濟，「如果工廠發生不好的事情，我們可以進行撤離，但我們現在需要工作。」
但也有許多官員以及學者反對核電廠重啟，除了因核電廠處位於地震多發帶，且靠近2座火山，另外也有人憂心核電廠已經是40年前的產物，風險性極高。
雖然目前菲律賓官員尚無討論出重啟與否，但菲律賓的確迫切需要新能源，報導指出，菲律賓一處重要油氣田將在五年內枯竭，而花費最高電力成本的地區也讓投資者望之卻步。
根據韓國水電與核電公司（Korea Hydro and Nuclear Power）2019年的研究估算，重啟該核電廠將會耗資10億美元，雖然目前有僱員少數工人來維護核電廠的建築結構，但長達近40年的休眠仍造成一定影響，除了建築水泥外牆之外，內部設備也需要更新。