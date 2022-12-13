飯店跨年又有新哏！老派Disco趴、復古小吃秒回少女時代
誰說穿越只能靠《想見你》的老式隨身聽？就有飯店推出「迪士可跨年趴」要帶你「穿越」到2023年！新竹豐邑喜來登大飯店搶攻因台劇掀起的復古老派熱潮，在跨年當天（12/31晚間20:00～1/1凌晨12:30）舉辦「我的迪士可跨年夜」開放民眾免費參加大廳跨年活動、欣賞樂團表演及狂歡倒數！另飯店內還推出「金喜來餐廳 跨年饗宴」及「喜來登小吃部」快閃酒吧，各種復古小吃讓你跨越到新年還能重溫少女時代，消費滿350元還可兌換抽獎券1張，最大獎有機會獲得「免費住宿券」。今年新年就來跨一個不一樣的年吧！
記者汪睿琦/綜合報導
新竹喜來登表示今年以迪士可年代的復古派對為活動主題，12/31晚間20:30至1/1凌晨00:30在飯店一樓大廳舉辦「我的迪士可跨年夜」，開放民眾免費入場參加同歡，現場活動更邀請超級星光大道歌手─徐詠琳及Live Band樂團帶來一連串熱鬧曲目表演，陪民眾歡度2022年最後一刻。
另外，還有跨年限定的一日快閃酒吧「喜來登小吃部」，販售台式烤香腸、香香雞多樣經典台味鹹食及各式特調飲品，光看就讓人瞬間有穿越的感覺，腦海裡不禁浮現青澀的少男／女時光。當天於喜來登小吃部單筆消費滿350元可兌換抽獎券1張，參加抽獎即有機會獲得免費住宿券或采悅軒中餐廳烤鴨三吃券等驚喜好禮，單筆消費滿700元加贈「喜波波螢光購物袋」1只。
不僅如此，大廳酒吧於12/31晚間21點至23點推出「金喜來餐廳 跨年享饗宴」，台味美食混搭異國風味，提供桶裝現切檯料理、各式新鮮熱食、冷盤料理等無限供應吃到飽，每人另享跨年限定飲品任選2杯，即日起至12/15前預訂享早鳥優惠每位1,680元，12/16則恢復原價1,880元囉，心動的朋友要買要快。
如果你不是個old school派，另外推薦你來位於南港的六福萬怡酒店，一起享受2022年最後一週嗨翻天！飯店內敘日全日餐廳於12/31 22:30推出Live Band跨年派對，結合自助異國精緻美食與五款經典調酒暢飲，入場賓客均送Chandon頂級氣泡酒1杯，若訂位滿4人再送1瓶（8位贈2瓶，以此類推）。
再加上飯店位在台北市區東面方向，視野遼闊不受市區高樓阻擋，戶外露台區更可直接將台北101跨年煙火秀盡收眼底，是內行人跨年的私房秘密景點，每位售價1880元起，民眾若於12/10前完成訂位並繳費，再加碼贈送「敘日平日午晚餐第二人五折優惠券」。