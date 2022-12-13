馬國畢強吻「本土劇女神」引起公憤 小甜甜氣罵：太噁心
「本土劇女神」楚宣昨（12）日提前1天在民視八點檔《市井豪門》片場慶祝41歲生日，人緣好的她分別收到馬國畢、洪毛代遞的2個蛋糕，被問到要吃誰拿的蛋糕，楚宣說2個都要吃，馬國畢說自己經過一輪激戰才能成為「蛋糕手」，這樣才能跟女神靠近一點，說完就湊上去親她臉頰，說「這是妳的生日禮物」，小甜甜（張可昀）趁機修理馬國畢，罵他：「太噁心了，壽星也許不要這個禮物。」
記者羅凌筠/綜合報導
楚宣表示今年在民視攝影棚有這麼多演員一起幫她過生日，相當意外，因為往年都是幫生日當天的壽星慶生，沒想到大家知道她13日沒有工作，還特別提早幫她過生日，尤其還一次收到2個蛋糕，讓她相當開心2種口味都吃到了。被問到生日願望，她表示希望八點檔《市井豪門》收視率節節高升、大家荷包滿滿。另外就是買1間透天厝，把全家人都邀來住在一起，她笑說這願望好像很俗氣，但她覺得可以享受天倫之樂，這是她一直以來的目標，持續努力中。
八點檔劇情越演越烈，劇中她飾演的吳湘美被逐出豪門，把兒子李俊豪（王凱飾演）留在豪門等待上位，沒想到兒子竟然使出假綁票阿嬤的手段，遇到黑吃黑，被真歹徒捅了一刀。楚宣說這一次飾演的角色波折不斷，劇情曲折離奇，也讓她演得相當過癮，但她忘記要許願丟掉「哭包」封號了，因為近期角色太苦情，只能以淚洗臉。