蝦皮購物雙12買氣爆棚！直播觀看人次超過2.1億

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總結今年度表現，蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示：「2022年即將結束，很開心用戶能與我們一同歡慶蝦皮購物『12.12狂歡生日慶』，更感謝消費者、賣家、品牌夥伴一直以來對我們的支持，今年除了持續提供優惠，我們也致力透過直播、遊戲等多元豐富的渠道，為用戶創造優惠及娛樂性兼具的消費體驗，今年在雙11和雙12皆締造了亮眼的銷售表現，未來我們也會提供更多有感的內容，回饋用戶對我們的信任及喜愛。」
看好點數經濟的圈粉力，今年蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」囊括35款換購商品、獻上全年度最大檔集點活動，12/12當日累積超過4萬次點擊兌換，其中又以法蘭絨保暖毯、濕紙巾兌換最為踴躍，不沾平底鍋更在活動開跑後迅速秒殺，可見實用性與CP值是用戶兌點的首要選擇；而觀察今年「12.12狂歡生日慶」熱銷三大品類，依序由「居家生活」、「美妝保健」、「美食」拔得頭籌，其中業績表現第一名毫無懸念仍由iPhone 14 蟬聯冠軍，也連帶拉抬周邊商品如AirPods Pro、Apple Watch S8、螢幕保護貼、充電線等相關配件狂銷。在民生消費品方面，民眾趁著購物季一次大量囤貨，熱銷品仍以衛生紙、口罩、洗衣球為大宗；特別注意到的是隨著北市12月公佈減塑令，環保杯成為年末銷售黑馬，首度擠入生活家居類別熱銷前10名。此外，蝦皮購物也公布今年雙12熱門關鍵字搜尋排行榜，「聖誕禮物」、「交換禮物」、「口罩」為當日熱搜前三名，可見針對即將到來的聖誕佳節，消費者已提早兩周做準備、在雙12看準優惠挑選合適的禮品，而即使口罩禁令鬆綁，民眾仍維持戴口罩的習慣；此外隨著最強冷氣團來襲，毛帽、暖暖包、毛衣、圍巾等保暖用品也列居前20名熱門關鍵字。
而年底聚會邀約不斷，如何勒緊荷包精打細算也是一門學問！蝦皮購物發現今年雙12最厲害的省錢達人，光是折價券就使用了46張、省下金額超過5萬元；反之還有一位花錢不手軟的大戶，累積消費金額超過69萬元， 光是小米 12X 6.28吋手機就買了36台，推測是某位佛心企業主準備祭出年底尾牙壓箱大寶，狂送手機不手軟！而無論你是省錢達人還是撒錢大戶，都別忘了年末要好好犒賞自己！
蝦皮購物致力優化遊戲和直播服務，以新鮮有趣的互動式體驗搶攻用戶的心佔率，站穩娛樂電商龍頭地位。雙12期間以近500萬價值遊戲獎勵作為誘因，蝦皮遊戲創下5.5億的總遊玩次數，而隨著足球賽事如火如荼開打中，蝦皮購物期間限定的「蝦好離手」遊戲尤以簡單易操作的機制備受消費者歡迎，更力邀用戶預測比賽冠軍拿獎勵，賽事期間吸引近150萬人遊玩，數據統計更發現，在巴西爆冷淘汰後，阿根廷是站上預測最有望奪冠的隊伍，究竟蝦皮用戶是否如章魚哥般料事如神，也讓人更期待冠亞軍賽的到來！
隨著影音娛樂的流行，直播成為近年來電商發展的熱門趨勢，直播即時互動的特性拉近賣家與買家之間的距離，今年蝦皮購物邀請到各式明星藝人、網紅進行不間斷的直播盛典，雙12走期更推出高達4萬場直播，累積觀看人次超過2.1億；直播也有效帶動品牌轉單率，單一日直播最高創造較平日成長超過7倍的銷售買氣，為直播賣家帶來前所未有的銷售佳績。展望明年，蝦皮購物也將持續針對直播、遊戲功能推陳出新，並優化平台使用體驗，期望創造蝦皮購物、品牌夥伴、消費者之間的三贏。