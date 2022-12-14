專訪／一場演唱會打通任督二脈　怡客劉人豪：生活即工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然常常工作到三更半夜，甚至在辦公桌下睡睡袋過夜，但全聯對於劉人豪的扎實訓練讓他受用無窮，「雖然（全聯時期）是薪水最低的一段時間，但也是我34年來最精華的4年。」從年菜預購到專案經理，劉人豪在劉鴻徵麾下練就了一手行銷企劃的絕活，當時他負責的年菜預購專案，業績更是年年翻倍成長。
之後在因緣際會下，劉人豪轉職任頂呱呱的副總特助，仰賴自己的行銷專長配合特助工作龐雜的橫向溝通，他一路升到頂呱呱國際公司的營運長，如今又輾轉成為怡客咖啡總經理，談到這一路以來的心路歷程，劉人豪說：「其實很多的難題都可以透過時間解決。」
「不是說誰活得比較久，而是工作和生活怎麼去做安排。」當你喜歡這份工作、對這份工作有熱誠，生活即是工作，當年那場看演唱會時獲得的寶貴的經驗，讓劉人豪對於工作始終保持著熱誠和理想，他認為生活就是工作的一種樣態，一般人每天或許是8小時工作、8小時生活、8小時睡覺，他一天就有16個小時在工作和生活，「雖然睡覺的時間可能被我壓縮到只剩3、4個小時。」
而這樣的生活態度，也是他已故父親在生前的教誨。
劉人豪的父親在他25歲的時候因病逝世，「我父親這一輩子教我的一件事情，就是做什麼就要像什麼！」當老公的時候像老公、當兒子的時候像兒子、當一個行銷專員的時候做一個稱職的行銷專員，當總經理的時候就要具備總經理該有的思維。「這背後代表的就是，你要努力去成為那一個模樣。」有能力不夠的地方，那就花更多的時間去鑽研。
劉人豪玩手遊時，在觀察業者怎麼讓客人儲值的策略，逛百貨公司就會看別人怎麼設計活動、商品如何陳列，生活經驗變成為工作持續加分的利器，「生活也可以充滿工作，但你會覺得不舒服嗎？好像也還好，因為對你來說就是學習新的東西。」作為一個行銷人，這樣過日子就好像血液中的生物本能，也成為推動一個品牌持續向前的養分。
對他來說，規劃人生就如同經營品牌，把自己當作品牌在經營，每個階段要往哪裡走，選擇做行銷或是公關、企業內還是外包單位、做行銷主管還是更高的管理階，應該要有目標設定根計畫，才能達成每一件事情。
「你說34歲可以幹一個總經理嗎？這當然是一個問號。」很多人面對挑戰，甚至面對機會會懷疑自己的能力，但對劉人豪來說，「球來了就是要打，就更用力的去做吧！更努力去做，做不對了大不了被換掉，再找一個工作。」但嘗試和努力就是人生劇本中不可缺乏的要素。