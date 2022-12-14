專訪／代號花襯衫！怡客總經理不怕被說浮誇　硬實力說話

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「大家看到你的第一瞬間，第一個看到的就是你的穿著，雖然說我都穿西裝，但我都穿很花俏的西裝。」如同蘋果創辦人賈伯斯總是穿著黑色套頭針織衫與年仔褲，花襯衫和淺色系西裝已經成為劉人豪的招牌，全套的西裝和整體一致的風格，正式卻不落俗套，活潑花俏又不失專業。
「大部分我在面對工作、經營上的龐大壓力，可能都會透過再買一套西裝，或再買一件花襯衫來解決。」打開劉人豪的衣櫃，光是西裝就有9套，各色各樣的花襯衫更是讓人目不暇給，穿著對他來說，不管是在塑造個人形象、個人品牌，或是增加社交上的話題，都是加分效用，「連我主管常常都問我說你到底有幾套花襯衫？」不過他堅信「內涵還是會是最基本的硬實力」。
今天你穿的很時髦、很高調，甚至是很浮誇，如果你是一個沒有實力的人，外觀就很容易變成落人口舌的目標，「因為你就只是一個很表面的人而已。但如果跟你相處之後，知道你是有料的人、有內容的人的時候，大家只是會去講你都穿的很花俏，不會再過度去攻擊你。」劉人豪相信品牌有了一個主要的形象人物，對於發展也有快速建立的效果，「曾經有媒體前輩跟我說，我到了大集團，不能像以前一樣出風頭，要低調，但我仍然用我的方式在面對媒體。」他也很有自信地說，「我不是為了我自己、我個人，我是為了每一次的品牌曝光。」
在2021年接任怡客總經理一職後，劉人豪在今年買了房子，僅僅約20坪的公寓雖然不大，但對他來說，現在生活擁有的一切都很滿足，每天最大的小確幸就是可以回家吃太太煮的飯，和自己養的貓躺在沙發上小睡，「確實我這輩子沒有存什麼錢，我都在想可能明天就會被雷打到，所以，每一天都要過很好，至於未來，那就每一天都好好努力，讓如果會來臨的明天更好。」