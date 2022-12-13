王彩樺「自帶壽桃拜天公」　竟遭陳亞蘭扒開衣領

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陳亞蘭也笑稱自己外號「陳一條」， 能不NG就不NG，因為她拍第二條就開始即興發揮劇本，在片場她愛捉弄飾演兒子的周孝安，有次即興加詞對周曉涵說：「妳都不管老公，讓他穿得像牛郎。」周曉涵也接得住，俏皮頂嘴：「還不是媽媽妳買的衣服。」
劉育仁飾演最會撒嬌的小兒子，陳亞蘭在一場母子淚擁的戲碼，作勢要親他臉頰，沒想到劉育仁剛好也轉過頭來，陳亞蘭一口吻到嘴角，她搞笑對劉育仁喊話：「初吻被我奪走，不要常常親我。」周孝安打趣劉育仁是想「吸取龍氣」。
周曉涵被問起如果現實生活中，王彩樺跟陳亞蘭選1位做婆婆會怎麼選，周曉涵毫不考慮地做出決定：「還是會選亞蘭姐，因為彩樺姐太high了，我招架不住。」她也坦言拍戲過程中會不斷思考劇本裡出現的婆媳問題，認為解決之道就是分開住，「我覺得跟婆婆住同一棟樓，是很棒的距離。」
《加油喜事》全劇走輕鬆喜劇風格，現場也曝光14分鐘精采片花，片花裡只見陳亞蘭跟王彩樺兩人為了捍衛自己面子，拚命的反對小孩的婚姻，周曉涵跟周孝安也用盡一切，就是要結婚，延伸出兩個家庭的革命。劉秀雯、李興文、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、馬國賢、Teddy、潘映竹、李承鴻一起演出，12月14日晚間8點在TVBS播出。