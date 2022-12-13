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王彩樺「自帶壽桃拜天公」　竟遭陳亞蘭扒開衣領

▲陳亞蘭（左）扒開王彩樺深V剪裁的上衣。（圖／TVBS）
▲陳亞蘭（左）扒開王彩樺深V剪裁的上衣。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/台北報導

TVBS八點檔《加油喜事》首映記者會今（13）日舉行，王彩樺火辣穿深V剪裁西裝出席，自嘲「帶壽桃拜天公」，被陳亞蘭架著扒開衣領，兩個女人的戰爭從戲裡延燒到戲外，陳亞蘭受訪揭開包緊緊的原因：「我知道王彩樺一向喜歡『勞動長輩』，我如果也露還比她大，她就難看了，我的長輩都是國寶級。」

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▲臧芮軒（左起）、楊晴、周曉涵、周孝安、鄒承恩、劉育仁出席《加油喜事》首映會。（圖／TVBS）
▲臧芮軒（左起）、楊晴、周曉涵、周孝安、鄒承恩、劉育仁出席《加油喜事》首映會。（圖／TVBS）
陳亞蘭已有10年沒有演出女性角色，上一次是2012年在歌仔戲扮「樊梨花」，回到時裝劇演「一家之主」，氣勢大過戲裡的老公洪都拉斯，洪都拉斯也爆料在拍戲時，陳亞蘭都會背大家的劇本，尤其演到吃飯戲的時候，只要誰漏接話，陳亞蘭都會瘋狂地在桌底下踢大家。 

陳亞蘭也笑稱自己外號「陳一條」， 能不NG就不NG，因為她拍第二條就開始即興發揮劇本，在片場她愛捉弄飾演兒子的周孝安，有次即興加詞對周曉涵說：「妳都不管老公，讓他穿得像牛郎。」周曉涵也接得住，俏皮頂嘴：「還不是媽媽妳買的衣服。」

▲《加油喜事》從2個媽媽的戰爭延伸出2個家庭的革命。（圖／TVBS）
▲《加油喜事》從2個媽媽的戰爭延伸出2個家庭的革命。（圖／TVBS）
劉育仁飾演最會撒嬌的小兒子，陳亞蘭在一場母子淚擁的戲碼，作勢要親他臉頰，沒想到劉育仁剛好也轉過頭來，陳亞蘭一口吻到嘴角，她搞笑對劉育仁喊話：「初吻被我奪走，不要常常親我。」周孝安打趣劉育仁是想「吸取龍氣」。

周曉涵被問起如果現實生活中，王彩樺跟陳亞蘭選1位做婆婆會怎麼選，周曉涵毫不考慮地做出決定：「還是會選亞蘭姐，因為彩樺姐太high了，我招架不住。」她也坦言拍戲過程中會不斷思考劇本裡出現的婆媳問題，認為解決之道就是分開住，「我覺得跟婆婆住同一棟樓，是很棒的距離。」

《加油喜事》全劇走輕鬆喜劇風格，現場也曝光14分鐘精采片花，片花裡只見陳亞蘭跟王彩樺兩人為了捍衛自己面子，拚命的反對小孩的婚姻，周曉涵跟周孝安也用盡一切，就是要結婚，延伸出兩個家庭的革命。劉秀雯、李興文、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、馬國賢、Teddy、潘映竹、李承鴻一起演出，12月14日晚間8點在TVBS播出。

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