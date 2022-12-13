寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

瑪莎惡煞案！法官震怒：再想干擾「醫院鑑定」將重新羈押

▲宋姓大學生因不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，竟慘遭車上3人張敦量、李韋霖、陳勁豪圍毆至重傷。（圖／翻攝畫面）
▲宋姓大學生因不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，竟慘遭車上3人張敦量、李韋霖、陳勁豪圍毆至重傷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

去年11月7日，台中一名宋姓大學生，不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，並慘遭車上3人張敦量、李韋霖、陳勁豪圍毆至重傷，至今仍持續復健中，案件審理期間，因張敦量等人不服台中榮總所作的醫療鑑定報告，遂要求被害人轉至中國醫藥大學附設醫院鑑定，但最終報告結果依然認定為「重傷害」，對此，今天（13日）審判長高斯大嚴肅表示，接獲醫院函覆稱「有人企圖干擾醫院鑑定結果」，若再有下次將考慮重新羈押。

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▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆打至重傷，一度命危。（圖／翻攝畫面）
▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆打至重傷，一度命危。（圖／翻攝畫面）
據了解，去年11月7日凌晨，宋姓男大生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，車上3人立刻下車持棍棒圍毆，將宋男打至重傷顱內出血，還試圖吆喝朋友到現場助陣，路過民眾見狀嚇得連忙報警求救，但宋男送醫前已昏迷，經加護病房搶救後，才順利恢復意識。

▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆打至重傷，主嫌張男父母親今（11）赴台中榮總下跪道歉。（圖／民眾提供）
▲張敦量父母親事後赴台中榮總，向宋姓男大生家屬下跪道歉。（圖／民眾提供）
台中地院今天開程序準備庭時，審判長高思大突然說到，「醫院有跟法院反映不知道哪一方，有試圖要去影響醫院鑑定結果，這是一個很壞的行為，若還是繼續這樣，會考慮重新羈押」，但語中並未指出是何人所為；對此，張敦量的辯護律師則表示，張男目前在押，沒有能力影響醫院鑑定，建請審判長向院方查明，以免影響後續審判。（編輯：陳苾暐）

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