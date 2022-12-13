瑪莎惡煞案！法官震怒：再想干擾「醫院鑑定」將重新羈押
去年11月7日，台中一名宋姓大學生，不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，並慘遭車上3人張敦量、李韋霖、陳勁豪圍毆至重傷，至今仍持續復健中，案件審理期間，因張敦量等人不服台中榮總所作的醫療鑑定報告，遂要求被害人轉至中國醫藥大學附設醫院鑑定，但最終報告結果依然認定為「重傷害」，對此，今天（13日）審判長高斯大嚴肅表示，接獲醫院函覆稱「有人企圖干擾醫院鑑定結果」，若再有下次將考慮重新羈押。
編輯中心/綜合報導
據了解，去年11月7日凌晨，宋姓男大生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，車上3人立刻下車持棍棒圍毆，將宋男打至重傷顱內出血，還試圖吆喝朋友到現場助陣，路過民眾見狀嚇得連忙報警求救，但宋男送醫前已昏迷，經加護病房搶救後，才順利恢復意識。
台中地院今天開程序準備庭時，審判長高思大突然說到，「醫院有跟法院反映不知道哪一方，有試圖要去影響醫院鑑定結果，這是一個很壞的行為，若還是繼續這樣，會考慮重新羈押」，但語中並未指出是何人所為；對此，張敦量的辯護律師則表示，張男目前在押，沒有能力影響醫院鑑定，建請審判長向院方查明，以免影響後續審判。（編輯：陳苾暐）