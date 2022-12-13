《白蓮花大飯店》入圍金球搶4獎 第3季有望前進亞洲拍攝
金球獎入圍名單昨（12）日公布，CATCHPLAY+美劇《白蓮花大飯店》再獲4大獎提名，風光入圍最佳迷你影集電視電影、最佳男配角F.莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）、最佳女配角奧布瑞普拉札（Aubrey Plaza），以及最佳女配角珍妮佛庫里姬（Jennifer Coolidge）。
記者羅凌筠/綜合報導
第二季日前推出完結篇，首集在西西里島絕美海邊發現的屍體，終於在最後一集公開死者身分，讓人意想不到的結局引起廣大討論。這次故事仍圍繞著高級飯店裡的住客，以貴婦譚雅與助理、兩對年輕夫妻和擁有義大利血統的爺孫三人組等角色為主， 探討成人世界錯綜複雜的慾望與親密關係，全季爆點連連、辛辣程度令人瞠目結舌。
而成功引發話題的主創編導麥克懷特（Mike White）更透露「白蓮花宇宙」的構思與發展，他說：「第一季的重點在錢，第二季則是性，第三季也許可以用諷刺幽默的角度探討死亡和東方信仰文化。如果能到一個完全不一樣的地方，例如亞洲，一定會既瘋狂又好玩。」
關於導演透露的第三季發展，似乎在尾聲偷偷埋了伏筆，劇中的兩對年輕夫妻，在經歷猜忌、背叛、妒忌後和好如初，享用著在西西里的最後晚餐，這時貴婦達芙妮舉杯慶祝說道：「明年來去馬爾地夫吧！」這句台詞馬上引起網友瘋狂討論，也讓觀眾期待第三季的到來。