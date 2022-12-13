香港混血女星「斷聯親爸22年」PO文尋親！有突破性進展了
34歲的女星裕美，是香港、日本的混血兒，憑著甜美亮麗外型，成功在歌唱比賽嶄露頭角，進而踏入香港演藝圈，不過，從小就跟著媽媽在香港長大的她，12歲就和親生父親斷聯，如今，裕美就在IG上發出尋人啟事，希望能在人生中見到爸爸一面，消息立刻造成網路迴響。
娛樂中心/綜合報導
據港媒綜合報導，其實裕美在去年父親節時就曾公開尋父，她回憶，最後一次見到父親已經是小學六年級，還在日本唸書的時候，當時因為經濟關係，無法長居日本，父母也經常吵架，後來媽媽才把她帶回香港生活。
從此之後，裕美也就一直憎恨著爸爸，甚至不願意接觸有關日本的文化，直到有次拍攝日本海嘯災後的節目，她才萌生起想要尋找父親的念頭，也曾遞交資料給日本領事館，但始終都沒有任何消息。
直到昨（12）日，裕美決定在IG公開爸爸的一切資訊，包含姓名、身高、出生地等等，希望能透過網友們的轉發，讓她能順利和斷聯22年之久的親生父親見上一面，消息一出，不僅媒體們大肆報導，就連日本、香港的網友們也紛紛轉傳。
沒想到才經過5個鐘頭，就有熱心網友找到同名同姓的Twitter帳號，而且對方還放了一張小女孩的頭貼，正是裕美小時候的畢業照，裕美得知後非常激動，雖然不知道對方是不是親生父親，但她目前已經加對方為好友，並試圖開始連絡中，至於結果如何，也讓外界十分關注。（編輯：詹鎰睿）