食品含糖精、甘精安全嗎？　食藥署解答兩者使用禁忌

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糖精可用這些食物 新鮮水果、果汁不得使用所謂的糖精（Saccharin），甜度約為蔗糖的300～500倍，不同食品有不同的限量標準，依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，可使用於瓜子、蜜餞、梅粉、碳酸飲料、代糖錠劑及粉末、特殊營養食品、膠囊狀、錠狀食品及液態膳食補充品等食品。
但新鮮水果及果汁不得使用，曾有夜市水果及進口果汁使用糖精增加甜味，最終都依規定裁罰、退運或銷毀。
甘精有危害人體風險 我國禁止使用於食品中對位乙氧苯脲（Dulcin）就是俗稱的甘精，甜度約為蔗糖的250倍，與糖精同樣為人工合成的甜味劑，但有危害人體之風險，所以非我國准許之甜味劑，不得用於食品中，亦被環境保護署列為第四類毒性化學物質；偶有不肖業者將其非法添加於蜜餞、飲料及水果等食品中，建議勿購買來路不明及標示不全的食品，並增進自我食品安全與風險觀念。
甜味劑食用過量 當心造成身體負擔隨著食品科技發展與進步，甜味劑種類及使用頻率逐漸變多。食藥署建議，依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定使用可安全無虞，但過量仍會造成身體負擔。同一食品依甜味劑表列使用範圍規定混合使用時，每一種甜味劑用量除以其用量標準所得之數值（即使用量/用量標準）總和不得大於1；使用時，依法標示於產品上，各衛生單位也將其列為稽查重點。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55979
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