最嚴禁菸法上路！紐國盼創無菸國度　09年後出生不得買菸

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紐西蘭衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，「我們希望確保年輕人永遠不會開始吸菸，未來出售、供應菸草產品給年輕族群的行為就等同於犯罪，法律生效後14歲以下的人將永遠無法合法購買菸草。」
她進一步表示，由於不需要治療吸菸引起的疾病，如癌症、心臟病、中風和截肢，衛生系統將節省數十億美元。維羅爾稱，該法案將帶來世代變化，為年輕人留下更好的健康遺產，「沒有充分理由允許銷售一種導致一半使用者死亡的產品，隨著我們通過這項立法，將在未來結束這個情況。」
資料顯示，將近50萬紐西蘭人都會抽煙，每年因菸害相關疾病的死亡數超過4500人，平均每天有12人死於吸煙或是二手菸，其中以毛利人以及太平洋島民的吸菸率居高不下。
根據了解，紐西蘭政府自2012年開始推行階段性限菸政策，目前已經限制向18歲以下的年輕人，另外也對捲煙大幅增稅。但是這項法令實施後，也引起部分族群反對，因為被禁止銷售香菸，造成許多小店倒閉。
雖然11月報告顯示，每日吸菸人數已從去年9.4%降至8%，創下有史以來最低水平。但這項法案並不影響電子煙，造成吸電子菸的人數增加，電子煙使用者已從去年6.2%增至8.3%，增加幅度甚至大於吸菸者減少量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！