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綠1126敗選續檢討　各縣市競總歸因防疫、抖音、太晚提名

▲包含陳時中於台北市選得難看，民進黨於1126選舉大敗。（圖／記者葉政勳攝）
▲包含陳時中於台北市選得難看，民進黨於1126選舉大敗。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨於1126大選敗選，由桃園市長鄭文燦擔任召集人的敗選檢討小組於今（13）日下午舉行第二場檢討會議。邀集各地輔選團隊主導選戰議題及策略的主要操盤手或是核心幹部進行深度座談。會中，眾人共同就本次選舉仔細聆聽大家在選戰中的各項觀察及所面臨到問題，深刻檢討各種缺失，彙整出未來可以更加精進的策略方案，避免重蹈這次選戰過程中不該犯的錯誤；另不僅要自求改善，也要自我調整，讓未來整體選戰節奏可以更好。

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鄭文燦說，在今天的檢討會議中，各縣市競選總部主要負責選戰策略、議題、文宣和組織的幹部都出席與會，這些在選戰過程中與對手第一線交火、近身肉搏的競總幹部們，都是身經百戰、曾任或現任黨公職的優秀操盤手，從他們親自出席，充分顯現大家對於這次選戰過程檢討的重視，也了解到各位在選舉過程所面臨的難題，這對於民進黨來說是重大警訊，也是最需要改進的重點。

鄭文燦指出，在檢討會議上，輔選團隊的幹部們針對政策的論述方向、選戰主軸的突出與定位、錯假訊息的傳播管道、兵役問題、投票行為的改變、民調的準度及變化、認知作戰、基層組織作戰、提名時間太晚、疫情及通膨的影響等多方面提出綜合性的建議與檢討，這些來自最前線的意見，都是讓大家知道選票流失的癥結點在哪裡，也是未來民進黨在面對選戰時最寶貴的教戰守則，如何讓未來在政策、選戰主軸和步調能夠更加一致，絕對是重要關鍵。這對民進黨所端出來的政見如何打動人心、突破同溫層、贏得人民的支持，都有相當大幫助，也是凝聚大家信心、突破現在困境最有力的檢討。

鄭文燦表示，遇到挫敗時，大力檢討；聽到不同意見，盡力溝通；在檢討會議上，有話直說、大開大放，是民進黨一脈相承的風格，也是越挫越勇、勇於改正的性格。連續2場檢討會議，從第一線輔選幹部的地方黨部主委，到主導選戰議題策略的競總團隊，所提出的建言和檢討意見都會詳盡蒐集、彙整，並歸納出可行的方案與選戰經驗法則；接下來，檢討小組將持續與社會力、青年進行檢討座談，也會用各種形式和社會各方群體進行對話，廣納各項意見，務必在迎戰下一個戰役之前，記取教訓、調整步伐、做好完整準備，在政見上提出更有力的論述，在選戰上掌握更好的節奏，持續爭取民眾認同。

與會人士透露，各縣市代表今天紛紛提出針對戰略、戰術兩大面向的檢討內容，也有人談及，在媒體戰上民進黨的聲音相對出不去，呈現的以負面新聞居多，可能需要以廣告購買、或加強攻防來處理。

另外，會中也討論到，社群認知戰也成為討論焦點，例如中國社群軟體「抖音」和「TikTok（國際版）」上面的短影音、假訊息被大量轉載至Line社群，不只影響年輕族群，連中高齡、民進黨傳統支持者也受影響。

擔任陳時中競選總部總幹事的立委吳思瑤會後受訪說，她在會中提出13點檢討，包括「執政的副作用」解釋敗選原因，因為人民想要看到權力制衡，宣傳執政成績、防疫成績時必須思考是否與人民感受有落差，必須更能夠同理、更貼近人民，「我們也都捫心自問，我們是不是權力的傲慢了？」

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