綠1126敗選續檢討　各縣市競總歸因防疫、抖音、太晚提名

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鄭文燦指出，在檢討會議上，輔選團隊的幹部們針對政策的論述方向、選戰主軸的突出與定位、錯假訊息的傳播管道、兵役問題、投票行為的改變、民調的準度及變化、認知作戰、基層組織作戰、提名時間太晚、疫情及通膨的影響等多方面提出綜合性的建議與檢討，這些來自最前線的意見，都是讓大家知道選票流失的癥結點在哪裡，也是未來民進黨在面對選戰時最寶貴的教戰守則，如何讓未來在政策、選戰主軸和步調能夠更加一致，絕對是重要關鍵。這對民進黨所端出來的政見如何打動人心、突破同溫層、贏得人民的支持，都有相當大幫助，也是凝聚大家信心、突破現在困境最有力的檢討。
鄭文燦表示，遇到挫敗時，大力檢討；聽到不同意見，盡力溝通；在檢討會議上，有話直說、大開大放，是民進黨一脈相承的風格，也是越挫越勇、勇於改正的性格。連續2場檢討會議，從第一線輔選幹部的地方黨部主委，到主導選戰議題策略的競總團隊，所提出的建言和檢討意見都會詳盡蒐集、彙整，並歸納出可行的方案與選戰經驗法則；接下來，檢討小組將持續與社會力、青年進行檢討座談，也會用各種形式和社會各方群體進行對話，廣納各項意見，務必在迎戰下一個戰役之前，記取教訓、調整步伐、做好完整準備，在政見上提出更有力的論述，在選戰上掌握更好的節奏，持續爭取民眾認同。
與會人士透露，各縣市代表今天紛紛提出針對戰略、戰術兩大面向的檢討內容，也有人談及，在媒體戰上民進黨的聲音相對出不去，呈現的以負面新聞居多，可能需要以廣告購買、或加強攻防來處理。
另外，會中也討論到，社群認知戰也成為討論焦點，例如中國社群軟體「抖音」和「TikTok（國際版）」上面的短影音、假訊息被大量轉載至Line社群，不只影響年輕族群，連中高齡、民進黨傳統支持者也受影響。
擔任陳時中競選總部總幹事的立委吳思瑤會後受訪說，她在會中提出13點檢討，包括「執政的副作用」解釋敗選原因，因為人民想要看到權力制衡，宣傳執政成績、防疫成績時必須思考是否與人民感受有落差，必須更能夠同理、更貼近人民，「我們也都捫心自問，我們是不是權力的傲慢了？」