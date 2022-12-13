台灣百大設計高雄備受肯定 設計與藝術成高雄人生活日常
由設計風格雜誌《Shopping Design》每年所舉辦的當年度100件台灣好設計獲獎名單出爐，2022高雄所舉辦的多項活動備受肯定，策展團隊們都獲得各領域獎項肯定。高雄市副市長史哲今(13)日在臉書發文表示，從年初的燈會到年終的文博會、設計展，高雄積極將藝文、設計等等融入在城市中，讓設計跟藝術都成為高雄人的日常。大家繼續來努力，更請大家要繼續支持！
記者郭凱杰／高雄報導
由高雄觀光局、文化局、經發局、新聞局所規劃的多項展演活動、場域改造等等都獲得獎項。其中包含觀光局、文化局整合全市府各單位協力的「2022台灣燈會在高雄」；文化局所策劃的「高雄yáo」、「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」均獲得「年度概念展演活動」獎項。
同時，由經發局規劃主導的「鹽埕第一公有零售市場整建案」及台灣設計展「LOG ING—登入元宇宙」兩件作品，分別以「透過設計看見傳統市場未來可能性」、「沉浸式體驗虛擬元宇宙議題」為由，獲得年度建築空間規劃獎、年度概念展演活動兩大獎肯定。
史哲也認為，設計中島上最具話題性與指標性的展覽「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」，以22只40呎貨櫃擺陣成圓，選出當代具代表性的22組設計及策展團隊，共同詮釋改變中的台灣設計，也有多位設計與藝術團隊及作品入選得獎！
史哲說，包含吳書原、林昆穎／豪華朗機工、郭中元、許哲瑜等，入選與時代接軌，也與時代對話的「年度時人・團隊」，李政瀚-八歌浪、美感細胞團隊-校園掃具美感改造計畫、永真急制-假平面等，更入選「年度設計」。
史哲指出，多項設計大獎所呈現的是今年度高雄辦理大型活動不僅吸引廣大民眾參與，在內容上也深受專業肯定。更也讓人看見，高雄在地青年世代的藝文能量。