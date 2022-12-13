高美館志工制服亮相！展當代又親和的美術館形象

高雄市立美術館今（13）日舉辦美術館志工換新衫發表會，由設計師蔣妙雨操刀，透過線條、幾何圖樣打造兼具實用性與設計性的時尚制服，並採高級訂製服概念呈現服裝質感，歷時近兩年完成。高美館館長李玉玲感謝設計師將志工朋友的年齡、身形細細考量納入設計，展現既當代又親和的高美館形象。
記者陳美嘉／高雄報導
無私服務奉獻、活躍於美術館的志工夥伴，是高美館最珍貴的社會資源、代表著美術館的形象。李玉玲自美術館轉型法人化後，即著手規劃志工制服的全新設計，歷經數年種種設計階段，在國際扶輪3510地區的慷慨支持與挹注下，終於得以順利推出呼應新型態美術館概念的志工制服。
國際扶輪3510地區前總監邱崑和提及，此次高美館志工換新衫活動延續著他在2021年提出「藝文扶輪」的理念，倡議扶輪社友共同攜手、持續參與藝文專案，為高雄帶來更美好的生活氛圍。
設計師蔣妙雨說，此次志工制服，設計發想自城市珍貴的自然資源和人文風土發展，壽、柴山一路延伸南向海港碼頭生活文化、哈瑪星老建築，並呼應美術館自身生態藝術園區、對應館內空間獨特性，以優雅而簡約的線條、色彩與剪裁，轉換為全新制服的設計元素與風格，呈現出美術館志工群年齡20代至60代間跨世代的活力氣質。