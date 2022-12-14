歐洲議會貪污醜聞女主角凱利　媒體寵兒變過街老鼠

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希臘籍的凱利金髮碧眼，大學念建築和土木工程，研究所念國際關係，後來成為希臘電視台Mega頻道的記者。她在29歲第2次參選時選上國會議員，是所屬中間偏左政黨PASOK當時在國會最年輕的議員。
2014年她進入歐洲議會，選擇了需要鑽研許多新興科技知識的領域，包括人工智慧（AI）、區塊鏈等，為此她還去牛津大學進修AI課程。根據她的個人網頁描述，她是歐洲議會科技選項評估小組（Science and Technology Options Assessment Panel, 簡稱STOA）第一位女性主席。
今年1月她受歐洲議會所屬社會民主黨團（S&D）推舉選上14位副議長之一，政治生涯可謂如日中天。
記者出身的她還是公認對媒體友善的歐洲議員，媒體也予以肯定。包括德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）封她為2011年度人物，形容她是「有前瞻視野的政治人物」；歐洲政治新聞媒體Politico在2018年將她選入「形塑布魯塞爾的女性」之一，意指在布魯塞爾這個歐盟總部最有影響力的女性。
這些過往，如今都成了尷尬和諷刺。
住處被搜出袋裝現金的凱利，目前仍被檢方暫時收押，預計週三上法庭爭取自由。她的丈夫是一位義大利籍歐洲議員的助理，與她同案被調查、收押。她的父親則據比利時媒體報導，在攜帶大批現金準備搭火車時被檢方請去配合調查。
事發短短數天內，凱利在希臘和歐洲議會加入的政黨紛紛將她逐出，歐洲議員們正發動提案免除她的副議長資格；希臘政府凍結她和近親的財產，據當地媒體報導，這包括她剛在雅典設立的一家建設公司。
此外，由於檢方雖只公開透露行賄者來自某中東國家，但多家媒體陸續透過管道指出那就是正在主辦世足賽的卡達，於是記者們紛紛從凱利與卡達的關係搜尋蛛絲馬跡。
例如有社群媒體照片顯示凱利11月赴卡達與總理、勞工部長、能源部長等當地高官會面。數週後，她發表演說稱許卡達改革勞工環境，還批評歐洲人對卡達「雙重標準」，想要向卡達買能源卻又因人權議題發動抵制卡達世足賽。
12月上旬她去參加歐洲議會公民自由委員會的投票，但她並非該委員會成員，這個就歐盟是否放寬對科威特和卡達的簽證審核規定議案，後來以絕大多數通過並送大會。而昨天歐洲議會大會為了自清，已將該案退回委員會重新審查。
還有媒體翻出她去年在議會的稅後收入，包括月薪7146歐元（約新台幣23萬1389元）、一般津貼4778歐元（約新台幣15萬4712元）。這筆合計約38萬多新台幣的薪水，考慮布魯塞爾物價水準下，似乎不比台灣立委平均月薪28萬多元闊綽（按：已將歐洲沒有的年終獎金換算成12個月平均），但已較比利時和希臘人民平均收入高出數倍。
總之不論貧富，貪瀆都沒有藉口，而醜聞也總會帶來改革契機。歐盟政壇正掀起改善議會紀律機制、彌補歐盟遊說法規不及於第3國政府人員等漏洞的聲浪。
至於凱利本人，若檢方指控成真，她恐怕得吞下自己在前述演說中痛罵歐洲人的話：「他們把每個和卡達政府交往的人都指涉為貪污。」（編輯：黃自強）1111213