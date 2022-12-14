世足／關鍵罰球判決爭議　克國主帥：本該是我們的角球

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後裁判吹響了哨音，他認為這一球克羅埃西亞門將Dominik Livakovic已經有犯規，給了他一張黃牌。隨後梅西(Lionel Messi)操刀12碼罰球，他也打了一記強勁高射，幫助球隊先馳得點。
落後的克羅埃西亞，不得已必須壓上進攻，結果反而讓阿根廷擁有更多次反擊機會，最終以0:3慘敗。賽後檢討比賽時，Dalic坦言那一次的判罰就是影響比賽勝負的關鍵。
「我們前半個小時還算是掌控了局面，但是阿根廷推動反擊，獲得了一次罰球；然後我們的後防線開始出現問題，發生很多的失誤。有時運氣會眷顧你，有時則否，我們要為季軍戰做好準備。」Dalic如此說道。
克羅埃西亞在比賽中有向裁判抱怨那次的吹罰，Dalic自己也表示可以理解球員的情緒，「因為這應該是我們的一次角球，我不明白。因為這次的判罰，我們丟了一顆球，但是我們應該要在接下來的比賽中努力，不能去抱怨什麼。」
另外，Dalic也表示球隊雖然曾經有很好的局勢，但在進攻端無法造成殺傷力，因為他們場上沒有一個典型的的前鋒，但這就是球隊本身組成的一部分，必須要接受。因此雖然他們下半場想打出速度、透過縱向突破製造機會，但最終沒能進球，直言此役是一場「徹底的落敗」。