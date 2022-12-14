MLB／重砲捕手受傷陷低潮　一年約轉當守護者

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大聯盟資深記者Mark Feinsand透露，Zunino明年的年薪將會是600萬美元(約台幣1.84億)，根據消息指出，日前守護者隊也有與奧克蘭運動家隊討論關於金手套捕手Sean Murphy的交易，但就在Murphy被送往亞特蘭大勇士後，才讓他們轉而尋求新的備案。
守護者隊的捕手火力，一直是他們長期以來的問題，而近四年都效力於坦帕灣光芒的Zunino，曾於2021賽季單季轟出33支全壘打，進攻指數高達.860，並入選生涯首次全明星賽，10年大聯盟生涯更有4個球季的單季全壘打數超過20支，預計能為守護者捕手的位置帶來強大的火力。
但31歲的Zunino，今年賽季受到胸廓出口症候群的困擾，於7月進行左手臂的手術，導致他僅出賽36場比賽就整季報銷，打擊三圍僅有.148/.195/.304，所以守護者隊尚未正式宣布這筆簽約，將會進行體檢來證明今年賽季的傷勢完全康復，才會正式加盟。
目前守護者的大聯盟球員名單中只有Bryan Lavastida與Bo Naylor兩位捕手，兩人的年紀都不到25歲，雖然Naylor是農場排名第五的大物新秀，但在本季僅有5場大聯盟出賽，Lavastida也僅出賽6場，守護者簽下Zunino這名經驗老道的捕手，很明顯是要來帶領這兩位小將，而後續球團可能還會再著手先發、牛棚投手的補強，來迎戰新賽季。