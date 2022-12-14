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MLB／重砲捕手受傷陷低潮　一年約轉當守護者

▲光芒重砲捕手Mike Zunino轉戰守護者（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒重砲捕手Mike Zunino轉戰守護者（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

球員生涯共敲出146轟的重砲捕手Mike Zunino，本季因傷影響表現，打擊成績、出賽數雙雙跌至生涯新低，同時缺乏有經驗的捕手及長打火力的克里夫蘭守護者隊看到這個機會，以一年合約逢低買進，補強球隊的捕手深度。

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大聯盟資深記者Mark Feinsand透露，Zunino明年的年薪將會是600萬美元(約台幣1.84億)，根據消息指出，日前守護者隊也有與奧克蘭運動家隊討論關於金手套捕手Sean Murphy的交易，但就在Murphy被送往亞特蘭大勇士後，才讓他們轉而尋求新的備案。


守護者隊的捕手火力，一直是他們長期以來的問題，而近四年都效力於坦帕灣光芒的Zunino，曾於2021賽季單季轟出33支全壘打，進攻指數高達.860，並入選生涯首次全明星賽，10年大聯盟生涯更有4個球季的單季全壘打數超過20支，預計能為守護者捕手的位置帶來強大的火力。


但31歲的Zunino，今年賽季受到胸廓出口症候群的困擾，於7月進行左手臂的手術，導致他僅出賽36場比賽就整季報銷，打擊三圍僅有.148/.195/.304，所以守護者隊尚未正式宣布這筆簽約，將會進行體檢來證明今年賽季的傷勢完全康復，才會正式加盟。


目前守護者的大聯盟球員名單中只有Bryan Lavastida與Bo Naylor兩位捕手，兩人的年紀都不到25歲，雖然Naylor是農場排名第五的大物新秀，但在本季僅有5場大聯盟出賽，Lavastida也僅出賽6場，守護者簽下Zunino這名經驗老道的捕手，很明顯是要來帶領這兩位小將，而後續球團可能還會再著手先發、牛棚投手的補強，來迎戰新賽季。

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