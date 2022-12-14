MLB／巨人退出Rodón爭奪戰？挖角藍鳥主力先發

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根據報導提到，Stripling與巨人簽下一份與Manaea完全相同的兩年合約，總額為2500萬美元(約台幣7.67億)，他將能在明年賽季領到750萬美元(約台幣2.3億)，2024年的年薪則為1250萬美元(約台幣3.83億)，再加上500萬美元(約台幣1.53億)的簽約金，而這份合約中包含一個明年賽季末的逃脫條款，Stripling還將於明、後兩年各向巨人隊的社群基金會捐出6萬2500美元(約台幣191.8萬)。
今年33歲的Stripling，在生涯前五個賽季都效力於洛杉磯道奇，期間於2018賽季入選過一次全明星賽，後於2020賽季中被交易到藍鳥隊，在今年投出生涯最出色的一季，32場出賽其中24場為先發，繳出10勝4敗、防禦率3.01的好成績，成為今年藍鳥隊以外卡身份進入季後賽的大功臣。
加上近日簽下的Manaea與Stripling，巨人隊的先發輪值將會有6位投手，包含Logan Webb、Alex Cobb、Anthony DeSclafani與Alex Wood，但DeSclafani今年7月才剛動過腳踝手術，健康狀況並不明朗，輪值得多添一些保險，但就在簽下Stripling後，巨人可能也將因此放棄索求高薪的明星左投Carlos Rodón。