寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

今晨11.8度！入冬首波冷氣團　週末寒流到降溫「極寒冷」

▲中央氣象局表示，今（14）日東北季風增強，溫度比昨日下降一些；迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（14）日東北季風增強，溫度比昨日下降一些；迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（14）日東北季風增強，溫度比昨日下降一些；迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生的機會，外出記得都要攜帶雨具，而中南部大致為多雲時晴，但中部在雲量較多時也有零星飄雨的機會。今晨本島平地最低溫出現在新北市石門的11.8度，白天北台灣仍在15、16度左右，整日溫度變化不大，而中部及花東高溫為20至24度，感受偏涼，南部則可以達到27度，較為溫暖一些。

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▲今年入冬第一波寒流將在週六（12/17）來襲。（圖／中央氣象局）
▲今年入冬第一波寒流將在週六（12/17）來襲。（圖／中央氣象局）
氣象局提醒，明日氣溫微幅回溫，週五受鋒面影響各地易下雨，而週六各地明顯降溫轉寒冷，氣溫將一路下滑，預估中部以北地區最低溫下探攝氏8～9度，沿海空曠地區甚至不排除只有攝氏7度甚至更低，南部、花東地區則是攝氏11~12度。提醒民眾外出需多加衣物，做好禦寒準備以免心血管相關疾病發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，週末冷空氣的強度，與原模擬類似，台北測站將降至8度左右，為入冬首波「寒流」；本島平地最低氣溫將降至6度以下；屆時民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早作好防寒措施。

吳德榮指出，今日冷空氣增強，氣溫再降，台北平地最低溫在南港測到13.0度，觸及「大陸冷氣團」（台北氣象站≦14度）定義，為入冬以來第一波。北部及東半部有局部雨，中部偶有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖；各地區平地氣溫：北部12至17度，中部14至25度，南部14至27度，東部14至24度。明日冷空氣減弱，氣溫回升；北、東有局部雨，中部偶局部短暫雨，南部多雲時晴。

吳德榮提醒，週五鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨；晚起首波「寒流」南下，氣溫降。週六北、東仍有局部雨，中南部轉晴；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。下週日至週一日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖。下週一白天起「寒流」減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下週二天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。（編輯：倪浩軒）

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