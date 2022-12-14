今晨11.8度！入冬首波冷氣團　週末寒流到降溫「極寒冷」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，週末冷空氣的強度，與原模擬類似，台北測站將降至8度左右，為入冬首波「寒流」；本島平地最低氣溫將降至6度以下；屆時民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早作好防寒措施。
吳德榮指出，今日冷空氣增強，氣溫再降，台北平地最低溫在南港測到13.0度，觸及「大陸冷氣團」（台北氣象站≦14度）定義，為入冬以來第一波。北部及東半部有局部雨，中部偶有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖；各地區平地氣溫：北部12至17度，中部14至25度，南部14至27度，東部14至24度。明日冷空氣減弱，氣溫回升；北、東有局部雨，中部偶局部短暫雨，南部多雲時晴。
吳德榮提醒，週五鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨；晚起首波「寒流」南下，氣溫降。週六北、東仍有局部雨，中南部轉晴；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。下週日至週一日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖。下週一白天起「寒流」減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下週二天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。（編輯：倪浩軒）