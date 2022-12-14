MLB／「當時就挺突然的」　Jansen笑談加盟紅襪過程

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Jansen表示，他當初在11月出席聯盟總管會議時，有跟一位紅襪隊的高管會面，得知紅襪隊有興趣網羅他，而過了不久，他就接到一通電話，告訴他「你要加入紅襪隊了」，Jansen也笑說他記得接到電話的時候，是在家跟家人一起看電影「洛基2」，他甚至沒等到電影播完，就迫不及待想出發到波士頓。
今年前Jansen的大聯盟生涯皆效力於國聯球隊，其中有12年是在洛杉磯道奇，去年則是轉戰亞特蘭大勇士，因此他來到紅襪主場「芬威球場」的機會並不多，僅去過兩次，但是這座充滿歷史的球場及紅襪隊的球迷們仍讓他留下十分深刻的印象。
「我必須誠實的說，芬威球場是我最喜歡投球的球場之一，當你來到這邊，發現到這座球場背後的歷史，會讓你感覺又變回小孩子，這是我穿著別隊的制服時，在這座球場投球的感覺，在這裡你還可以感受到襪迷們的激情。」Jansen坦言，而他之前效力的道奇曾於2018賽季與紅襪在世界大賽交手，但Jansen並沒有在芬威球場登板的機會。
加盟紅襪後，Jansen也與先前在道奇當過六年隊友的野手Kiké Hernández再度團聚，其實在跟紅襪簽約之前，Jansen就特別跟Hernández強調「我肯定想在波士頓打球」，並表示「現在我已經是這支球隊的一員了」。