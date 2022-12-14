必勝客買1送2還不夠？再推1招「買1送4」 一路爽吃到3月
必勝客年終歡聚推出「買1送2」優惠，凡點購「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或大比薩套餐，免費再加贈1.25L可樂1瓶。這還不夠看，《NOWnews今日新聞》為大家挖出超狂好康，不少人都在使用的街口支付，給出會員獨享必勝客限定優惠，「外帶大比薩買1送4」，買1個鬆厚大比薩就送2個鬆厚小比薩＋薯金幣(小)＋副食2選1（BBQ厚燒醬烤腿排 或 6條德國芝心腸），現賺近千元！還可以吃到明年3月底。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客近期推出「買1送2」等三重限時特惠，即日起至12/16剩倒數3天，凡點購「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或大比薩套餐，免費再加贈1.25L可樂一瓶；平日外帶單點12吋大比薩特價只要199元起、9吋小比薩只要149元起，包括煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦、臘腸起司三重奏都可選；而且平日用PK雙饗卡APP點購紙包筆管麵、紙包飯或個人比薩，可享「加1元多一份副食」。
《NOWnews今日新聞》再為大家挖出超狂好康，街口支付祭出會員獨享必勝客限定優惠！即日起至2023/3/31，至必勝客使用街口支付消費，並出示優惠券（或手機圖檔）即享「外帶大比薩買1送4」，買1個鬆厚大比薩、限選650元(含)以上口味，就送2個鬆厚小比薩、限選390元(含)以下口味，再送薯金幣(小)及副食2選1（有BBQ厚燒醬烤腿排 或 6條德國芝心腸可選），只要花650元起就能現賺995，將近千元的優惠。
不想現場等候太久，還可以先至必勝客官網線上點餐，到「優惠券專區」再輸入活動代碼「22448」即可訂購「外帶大比薩買1送4」好康組合。不過提醒大家只能到現場外帶自取，不適用外送；也不得與其他優惠同時併用喔。
另外，達美樂披薩最新世界10大起司四喜披薩也在半價優惠中，只要到店外帶即可享「9吋300元、12吋450元」的半價優惠。如果換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。