美CPI放緩激勵美股 台股早盤漲百點、部分電子與生技旺
美國11月消費者物價指數（CPI）明顯放緩，使美股四大指數昨（13）日皆漲，台北股市今（14）日早盤也跟著漲百點，來到14627點。權值王台積電漲4.5元，來到476元，漲幅0.8%。其他電子股如聯發科、南亞科、華碩、宏碁、旺宏、英業達漲0.8%到1%。而今日盤面焦點為生技醫療股，有多檔飆漲停。
記者許家禎／台北報導
聯邦公開市場委員會（FOMC）週二（13日）起展開為期兩天的利率會議，美國11月消費者物價指數（CPI）明顯放緩。美股道瓊指數13日上漲103.6點，或0.3%，收34108.64點；那斯達克指數上漲113.08點，或1.01%，收11,256.81點；標普500指數上漲29.09點，或0.73%，收4,019.65點；費城半導體指數上漲42.3點，或1.52%，收2821.5點。
台北股市今日早盤開高，早盤漲百點，來到14627點。晶圓代工龍頭、權值王台積電漲4.5元，來到476元，漲幅0.8%。同樣為晶圓代工的聯電漲1%以上，來到44.35元。世界先進小漲、力積電漲0.7%。其他重要電子股，如聯發科漲近1%，來到715元。鴻海小漲，南亞科、華碩、宏碁、旺宏、英業達漲0.8%到1%。元太今日漲多，漲幅達4%以上。
另外，巨大受到高存貨利空影響，昨日跌多，今日反彈漲1%以上。而今日盤面焦點為生技醫療股，強生、ABC-KY、熱映、松瑞藥一度飆漲停，亞諾法也漲7%以上。不過，台康生、台燿慘跌停。台塑集團紅通通，台塑、南亞、台化、南亞科、台勝科與台塑化漲1到2%多。